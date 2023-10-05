121

Народов много — страна одна: до старта Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант 2023» остался всего месяц!

С 3 по 8 ноября 2023 года на сайте miretno.ru пройдет «Большой этнографический диктант 2023». Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих на территории России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

Диктант будет проходить в виде теста из 30 вопросов, на выполнение которого отводится 45 минут.

Как стать участником?

С 3 по 8 ноября зайти на сайт miretno.ru

Нажать на кнопку "Пройти диктант"

Заполнить контактные данные

Ответить на 30 вопросов

Получить сертификат участника!

В прошлом году 4 076 070 участников приняли участие в Акции!