Народов много — страна одна: до старта Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант 2023» остался всего месяц!
С 3 по 8 ноября 2023 года на сайте miretno.ru пройдет «Большой этнографический диктант 2023». Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих на территории России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.
Диктант будет проходить в виде теста из 30 вопросов, на выполнение которого отводится 45 минут.
Как стать участником?
С 3 по 8 ноября зайти на сайт miretno.ru
Нажать на кнопку "Пройти диктант"
Заполнить контактные данные
Ответить на 30 вопросов
Получить сертификат участника!
В прошлом году 4 076 070 участников приняли участие в Акции!