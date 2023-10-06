Дмитрий Азаров и руководство «Россетей» запустили учебный полигон в самарском строительно-энергетическом колледже им. П. Мачнева

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В пятницу, 6 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов, директор филиала «Самарские распределительные сети» Денис Чучулин открыли на территории строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева новый учебно-тренировочный полигон «Подстанция 35/10 кВ Мачневская». Площадка для практического обучения и ее оснащение электрическим и электромеханическим оборудованием реализована в рамках формирования современного образовательно-производственного кампуса.

Глава региона поблагодарил руководство поволжского филиала одного из крупнейших в мире электросетевых холдингов за вклад в развитие образования в регионе. Напомним, на первой встрече губернатора и гендиректора Россети Волга Дмитрий Азаров обратился с просьбой о поддержке строительно-энергетического колледжа им П. Мачнева. «Буквально сразу возникла идея создания полигона с современным оборудованием. Очень немного времени прошло с того разговора. И оперативно, качественно, достойно был создан полигон. Он будет создавать условия для получения качественных и практических навыков, а значит, здесь будут настоящие профессионалы, подготовленные люди с точки зрения соблюдения всех норм и требований техники безопасности, – отметил губернатор. – Очень рад, что компания приняла решение о прохождении здесь переподготовки специалистов Россетей, проведении внутренних конкурсов и соревнований. Я думаю, такое сотрудничество – пример, который показывает компания Россети, достоин уважения и благодарности». Дмитрий Азаров выразил уверенность, что и с другими предприятиями – партнерами колледжа – будет выстроено тесное взаимодействие.

Учебный полигон колледжа представляет собой производственную площадку, на которой студенты смогут отрабатывать навыки по ремонту оборудования, производству переключений, монтажу провода на сетях разного класса напряжения, технологическому присоединению жилого дома к существующим сетям, установке приборов учета и многое другое. Полигон построен в рекордно короткие сроки – всего за 2 месяца.

«Подстанция 35/10 кВ Мачневская» – уникальный объект для практических занятий, аналогов которому нет ни в одном учебном заведении среднего профессионального образования. Далеко не каждый регион может похвастаться подобной производственной площадкой для подготовки будущих специалистов по самым востребованным сегодня профессиям. Отрадно, что во время строительства полигона студенты проявляли живой интерес и активно интересовались возможностью скорее перейти к работе на нем – это высшая оценка проделанной работе наших специалистов по созданию площадки для практических занятий. Выпускники строительно-энергетического колледжа будут приходить в профессию полностью подготовленными специалистами, которых мы ждем в нашей крупнейшей сетевой компании Поволжья», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов.

«Уверен, что все выпускники колледжа будут нарасхват. Здесь формируется такая база, здесь достойный преподавательский состав, настоящие наставники. Думаю, их стоит особо поблагодарить в этот особенный год – Год педагога и наставника, объявленного Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. И благодаря учителям, уверен, вы станете успешными людьми. Сегодня это крайне важно для нашей великой и прекрасной Родины, которая нуждается в вас – настоящих молодых профессионалах. И вместе мы обеспечим все для того, чтобы будущее нашей страны было по-настоящему победоносным по всем направлениям, по всем фронтам», – сказал руководитель области.

«Выпускники нашего колледжа, кроме теоретических знаний, должны выходить из образовательного учреждения готовыми специалистами. На полигоне наши студенты в рамках производственной и учебной практики будут получать профессиональные навыки», – отметил директор ГАПОУ «СЭК им П. Мачнева» Владимир Бочков.

Сегодня активными темпами при личной поддержке Дмитрия Азарова, правительства региона и крупных предприятий Самарской области на базе строительно-энергетического колледжа имени П. Мачнева формируется современная образовательно-производственная база. «Мы с вами вместе с преподавателями, студентами и даже родителями договаривались о том, что эта площадка строительно-энергетического колледжа будет развиваться. И вы видите, не то, что каждый год, а каждый месяц здесь происходят изменения к лучшему, как внутри зданий учебных корпусов, так и на самой площадке. Они будут происходить и дальше. Все, о чем мы с вами договаривались по созданию настоящего кампуса среднего профессионального образования, мы обязательно сделаем», – заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что в этой работе сегодня активное участие принимают не только преподаватели колледжа, партнеры, но и сами студенты. «Это очень хорошая практика, когда ребята старших курсов, которые уже имеют в руках ремесло, профессию, практически готовые специалисты, сами принимают участие в наведении порядка в учебных корпусах. Я этому очень рад, и эта практика сегодня используется другими учреждениями среднего профессионального образования», – подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что правительство региона активно работает над повышением престиже рабочих профессий и человека труда. О том, насколько успешно это удается, свидетельствует количество школьников, которые продолжили учебу в техникумах и колледжах. «По итогам прошлого учебного года 60% выпускников девятых классов выбрали среднее профессиональное образование. Это значит, что престиж рабочих профессий растет, а эта задача для нас, вне всякого сомнения, является первостепенной. Это говорит и о том, что работа по профориентации школьников проводится правильно. И я, поверьте, все силы приложу для того, чтобы учреждения СПО выглядели достойно, имели учебную, производственную базы, которые позволят овладеть профессиями и стать классными специалистами», – заверил руководитель области.

Важно отметить, что на развитие СПО по поручению губернатора на ближайшие пять лет заложены средства в бюджете Самарской области. «Мы обязаны сфокусировать внимание на среднем профессиональном образовании. В дошкольном, общем и дополнительном образовании уже многое сделано. Десятки новых объектов введены в эксплуатацию. И сейчас пришло время самое пристальное внимание обратить на СПО», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Функциональность новой учебной подстанции уже оценили сами студенты. «Расширение практической базы, создание мастерских – это очень важно для нас. Студенты электроэнергетического профиля во время строительства полигона постоянно приходили на площадку, интересовались, что здесь будет. Все очень довольны и рады, с нетерпением ждут практических занятий», – рассказал председатель студенческого совета СЭК Денис Шишикин. Он выразил слова благодарности в адрес Дмитрия Азарова за поддержку и внимание к развитию колледжа. «Благодаря губернатору у нас происходят кардинальные изменения: обновляются здания, учебные классы, кампус расширяется. Приводятся в порядок общежития для иногородних студентов. Например, в этом году к нам поступили ребята из Ямало-Ненецкого автономного округа, Камчатки», – добавил он.

В рамках презентации новой производственной площадки прошли соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 – 10 кВ «Самарских РС». Энергетики Самарской области не только состязались за право называться лучшими в своем деле, но и показывали будущим энергетикам работу непосредственно с самим оборудованием – от выдачи наряда-допуска и выбора средств защиты до ввода оборудования после ремонта. Участие в конкурсе также приняли и студенты колледжа, которые соревновались в создании интеллектуальной системы учета электроэнергии и оказании первой помощи на манекене-тренажере.

После открытия полигона Дмитрий Азаров осмотрел учебную и спортивную инфраструктуру колледжа. Студенты рассказали, что на новом стадионе уже проходят не только пары по физкультуре, но и межвузовские, районные соревнования по различным видам спорта. Как и договаривались ранее, площадки доступны и жителям микрорайона города. Также губернатор обсудил с директором СЭК вопрос модернизации автодрома и продолжения благоустройства прилегающей территории.

Фото — Ирина Бойкина