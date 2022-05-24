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Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"

24 мая 2022 18:20
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Праздничные мероприятия прошли в 454 школах, в них приняли участие более 12 000 человек.

24 мая 2022 года во всех общеобразовательных организациях для выпускников одиннадцатых классов прозвенел последний звонок. Праздничные мероприятия прошли в 454 школах, в них приняли участие более 12 000 человек.

«В этом году эпидемиологическая обстановка позволила провести праздничные мероприятия для всех учеников в очном формате, чему мы очень рады. «Последний звонок» - важное событие для ребят. Он ознаменовывает завершение серьезного этапа жизни детей. Сегодня они прощаются со школой, дальше их ждет ответственная пора – экзамены и выбор дальнейшего пути, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Альбертович Акопьян. - Я уверен, что приобретенные за прошедшие одиннадцать лет знания будут прочным фундаментом для их дальнейших побед, свершений и открытий. Я желаю ребятам счастья и здоровья, удачи и терпения, смелости и рассудительности. Пусть все задуманное воплотится в жизнь. Надеюсь, что большинство ребят продолжат обучение в техникумах, колледжах и вузах региона».

Система высшего образования в Самарской области представлена национальным исследовательским университетом, двумя опорными вузами, опорным вузом научно-образовательного медицинского кластера, профильными учреждениями высшего образования.  В этом году для выпускников 11 классов предусмотрено 10 910 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета.

Экзаменационная кампания для ребят начнется 26 мая. В первый день задания будут решать выпускники, выбравшие на ЕГЭ химию, географию и литературу.

Желаем всем выпускникам успеха и достижения поставленных целей!

 

Фото из открытых источников

Теги: Мероприятия

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