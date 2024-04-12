Детский Тотальный диктант можно будет написать в 16 городах

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В следующую субботу, 20 апреля, в России состоится ежегодная акция проверки грамотности Тотальный диктант. Параллельно со взрослыми адаптированный диктант смогут написать и дети более чем в 16 городах России и в зарубежье.



«Идея детского диктанта пришла организатором акции уже давно. Очень часто случается так, что на диктант люди приходят целыми семьями. Однако детям младшего школьного возраста, конечно, тяжело писать длинный сложный текст, и шансов написать его хорошо у них, разумеется, практически нет. Поэтому давно в воздухе витала идея сделать адаптированный диктант для детей, и вот в прошлом году впервые в Москве состоялась пилотная площадка детского диктанта. Текст написал автор прошлого года Василий Овченко. Эксперимент оказался успешным, людям очень понравилось, и мы решили масштабировать эту практику. В этом году во многих городах организаторы параллельно с Тотальным диктантом или отдельно проводят площадки детского диктанта. Текст для него на ту же тему, что и для основного диктанта, написала Анна Матвеева, он также будет проверяться филологами. Этот диктант адаптирован для возраста от 7 до 10 лет. Самое главное, что в нем нет оценок. Это проверка себя, которая делается исключительно ради удовольствия. Никаких двоек за детский диктант не будет», — рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.



Среди площадок, в которых пройдет детский диктант, — Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Березовский Свердловской области, ФТ «Сириус», Чита, Кстово, Нови-Сад, Кондрово, Новоалтайск, Улан-Удэ, Качканар, Паттайя, Омск, Москва, Ивантеевка, Аликанте и другие. Уточнить информацию о площадках детского Тотального диктанта можно на сайте totaldict.ru.



Зарегистрироваться можно на сайте акции totaldict.ru, выбрав соответствующий город. Во вкладке «Мероприятия» вы найдете детские диктанты и инклюзивные площадки (для слепых участников и детей с ДЦП). Обращаем ваше внимание, что в целях обеспечения безопасности на всех площадках с собой необходимо иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.



В 2024 году столицей акции диктанта по решению жюри выбран Томск. Об этом стало известно 1 февраля на XII Международной научно-практической конференции «Динамические процессы в современном русском языке» в новосибирском Академпарке.



Помимо главной площадки акции, куда приедет автор текста лично, в «столичном» городе в день проведения акции 20 апреля 2024 года пройдут научно-популярные мероприятия с участием экспертов Тотального диктанта. В честь юбилея акции в Томске также появится уникальный туристический маршрут, рассказывающий о литературной истории города.



В 2024 году ВКонтакте стала официальной социальной сетью Тотального диктанта. Эксклюзивно в этой соцсети пройдут онлайн-трансляции и просветительские мероприятия, а также 20 апреля состоится онлайн-марафон всероссийской акции по проверке грамотности. Кроме того, участники диктанта, которые получат оценку «отлично», станут обладателями персональных NFT-дипломов для своего профиля VK.



Тотальный диктант — 2024 можно будет написать под прочтение актеров, спортсменов, телеведущих, певцов и писателей. Начать готовиться к международной акции по проверке грамотности можно уже сейчас: очно в своем городе или онлайн.