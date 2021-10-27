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Делегацией НОЦ «Инженерия будущего» был представлен Инжиниринговый центр на встрече с коллегами из Национальной академии наук Беларуси

27 октября 2021 13:41
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Делегацией НОЦ «Инженерия будущего» был представлен Инжиниринговый центр на встрече с коллегами из Национальной академии наук Беларуси

Свое выступление Виталий Смелов - исполнительный директор института двигателей и энергетических установок Самарского университета, сопредседатель комитета по двигателестроению начал с победы на конкурсе, проводимым Министерством образования и науки Российской Федерации. Победа в данном инфраструктурном конкурсе позволит направить полученные средства на развитие Инжинирингового центра в части приобретения исследовательского оборудования, в основном российского производства, программного обеспечения для разработки цифровых двойников и создания цифровых моделей перспективной техники.

В рамках Инжинирингового центра НОЦ собран консорциум ведущих научных направлений, работающих в сфере аддитивных технологий, двигателестроения, термодинамики, газодинамики, которые будут решать важные производственные задачи:

  • разработка обладающих принципиальной новизной параметрических междисциплинарных моделей, методов и технологий проектирования и производства двигателей, сокращающих сроки их создания по сравнению с существующими в мире в 2 … 3 раза;
  • разработка высокоэффективных методов и средств борьбы с вибрацией и шумом;
  • создание технологий получения качественно новых материалов и изделий из них;
  • проектирования и апробации технологий аддитивного производства;
  • подготовка и переподготовка элитных специалистов для двигателестроительных предприятий.

Одним из проектов, который будет и настоящим моментом уже реализуется - это создание высокотехнологичного производства, например, на базе ОДК-Кузнецов.

Для проведения полного цикла работ по цифровому проектированию и созданию готовых образцов наукоемких изделий, в том числе перспективных ГТД и ГТУ в состав ИЦ входят: институт дополнительного образования, НОЦ газодинамических исследований, отраслевая научно-исследовательская лаборатория вибрационной прочности и надежности авиационных изделий, конструкторское бюро двигателестроения Самарского университета, вуза-участника научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», научно-исследовательский институт акустики машин и институт производственных инновационных технологий.

Помимо оказания инжиниринговых услуг и услуг промышленного дизайна, инжиниринговый центр будет заниматься разработкой и реализацией дополнительных профессиональных программ в области двигателестроения и цифровых технологий. Виталий Смелов отметил возможность объединения общих компетенций с белорусской стороной в данной сфере.

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