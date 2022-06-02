Число пересдач ЕГЭ в течение года предложили сделать неограниченным

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) обратился к руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву с предложением ввести возможность неоднократной пересдачи единого госэкзамена в течение года. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.

Чернышов отмечает, что в последнее время в России все больше обсуждается проблема "эмоционального стресса и нагрузки на учащихся в период их подготовки к единому государственному экзамену". "Результаты исследований показывают, что ЕГЭ является сильнейшим стрессовым событием в жизни учащихся, оказывающим активное влияние на психофизиологическое состояние выпускников. Практически каждый второй ребенок уверен, что от результата ЕГЭ, который сдается лишь единожды, зависит вся его дальнейшая жизнь", - пишет депутат, напоминая, что такое отношение "нередко приводит к детским психозам, неврозам и даже суицидам".

"Уровень тревоги учащихся перед тестовыми экзаменами необходимо существенно снижать, если мы хотим вырастить психологически здоровое, уверенное в себе молодое поколение граждан России, - убежден Чернышов. - В связи с указанным прошу вас, уважаемый Анзор Ахмедович, рассмотреть предложение о возможности пересдачи ЕГЭ неограниченного количества раз на протяжении года".

По мнению вице-спикера Госдумы, выпускник, к примеру, один раз в месяц смог бы пересдать ЕГЭ и получить более высокую оценку. "В этом случае ребенок не будет реагировать на слова тех, кто пугает его негативными сценариями в случае несдачи экзамена. Введение практики многократной пересдачи ЕГЭ в течение года решит проблему", - резюмирует Чернышов.

"Если ребенок не сдал, давайте дадим ему еще один шанс, и вообще - столько шансов, сколько ему необходимо", - пояснил ТАСС депутат, подчеркнув, что "главная задача - не сделать из ребенка двоечника, а помочь ему развиваться дальше, поступить в вуз, получить профессию", а не рушить его будущее.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС