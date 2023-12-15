Четверо участников из Самарской области стали победителями проекта «Твой Ход»

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Четверо участников Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» выиграли по 1 000 000 рублей в рамках конкурсного трека «Делаю». В число победителей вошли студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва, Самарского государственного экономического университета, Самарского государственного университета путей сообщения и Самарского государственного технического университета.

Финал третьего сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» прошёл на ВДНХ в Москве с 12 по 14 декабря в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой Ход» – 2023.

«Проект “Твой Ход” — гораздо больше, чем просто возможность проявить себя здесь и сейчас. Он даёт студентам ресурсы, чтобы развивать свои идеи долгосрочно. И, что кажется мне важным, объединяет молодёжь. “Твой Ход” создал самое большое в стране сообщество активных студентов. Я очень рад за победителей, потому что каждый их проект действительно заслуживает внимания. Ребята, не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте менять мир к лучшему! Всё в ваших руках!» – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Участники конкурсного трека «Делаю» шли к победе в несколько этапов. Летом прошёл этап экспертной оценки паспортов проектов участников. Потом авторы лучших проектов защищали результаты своих работ перед экспертами на очных Окружных этапах. По результатам проведения трека определились 200 проектов, лидеры которых получили премию на исполнение мечты — 1 000 000 рублей.

«Сегодня на небосклоне зажглось 200 новых ярких звёзд — объявлены победители третьего сезона проекта “Твой Ход”. Хочу пожелать ребятам, которые живут и создают в России, нескончаемой энергии и терпения для взращивания своих проектов и реализации идей. Сообщество “Твой Ход” всегда будет рядом, готовое помочь словом и делом. Дерзайте, ведь студенчество – это время для ваших возможностей!» — поделилась напутствием руководитель проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Кристина Шенк.

Старостина Татьяна, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва

Смагина Земфира, Самарский государственный экономический университет

Фадеев Артём, Самарский государственный университет путей сообщения

Ермаков Андрей, Самарский государственный технический университет

Старостина Татьяна, участница тематики «Человек — художественный образ», создала региональный неформально-образовательный проект Music Camp «Щааасссс сочиню». Это музыкальный лагерь для молодёжи и молодых семей, которые любят авторские песни.

Во время лагерной смены участники не только исполняют песни, но и сочиняют их. Для развития навыка сочинения песен в лагере проходят мастер-классы по написанию мелодии и текста, творческие вечера по обмену идеями и другие мероприятия.

В сентябре лагерь выпустил мини-альбом песен молодых исполнителей Самарской области. В социальных сетях проекта можно послушать авторскую песню Music Camp «Щааасссс сочиню» и присоединиться к уникальному досугу.

«Совместное пение заряжает позитивной энергией — попробуйте, если ещё не задумывались раньше о таком хобби. В нашем лагере собираются студенты, молодые родители и их дети, которые с малого возраста развивают музыкальность. Это классно! Войти в число победителей для меня — это вау, я до сих пор в шоке. Спасибо команде проекта “Твой Ход” за этот путь!» — поделилась Старостина Татьяна.

Смагина Земфира, участница тематики «Человек — знаковая система», создала региональную платформу для поиска единомышленников в науке SciTalk. Она помогает студентам и преподавателям разных вузов объединяться для совместной научной деятельности по трём критериям: интересы, навыки и область знаний. У проекта есть Telegram-бот, где можно заполнить анкету и найти учёного для совместной разработки или исследования по узконаправленной теме.

SciTalk стал связующим звеном между наставниками, студентами и молодыми учёными и сильно ускорил процесс научных открытий. В течение проекта «Твой Ход» команда проекта с помощью онлайн-конструктора создала бота, написала сайт на Python и продолжает развивать сообщество «ВКонтакте».

«Если меня спросят, в чём сила, я отвечу: в единстве. Развиваться в науке можно быстрее, объединяясь в команды по целям. Ровно как и на проекте "Твой Ход". Здесь я нашла много друзей и единомышленников, завела полезные знакомства и наметила путь развития в научной среде. Идея создать сообщество учёных пришла ко мне, когда я писала научную работу. Благодарю проект “Твой Ход” за возможность вложить в развитие своего проекта миллион рублей, это сильно поможет нам вырасти до федерального масштаба», — рассказала Смагина Земфира.

Фадеев Артём, участник тематики «Человек — человек», создал командную настольную игру для первокурсников «9 кругов», которая в креативной форме подготавливает молодёжь к студенческой жизни. Игровые сессии помогли 500 студентам прокачать социальные навыки, адаптироваться к учёбе и выбрать подходящий путь развития.

Игра вовлекает студентов в профессиональную социализацию, знакомит со студенческими объединениями и в доступной форме объясняет правила эффективного образовательного процесса.

Аудитория настольной игры — студенты первых курсов. Именно от адаптации в начале обучения зависит успех карьеры и развития будущего специалиста. Понимание веток развития помогает ребятам, которые только закончили школу, увидеть все возможные пути своего личного и профессионального роста.

«Сюжет игры помогает в доступной форме объяснить молодёжи смысл студенчества — поиск способов самореализации. Вместе с первокурсниками мы в процессе игры узнаём, какие активности внутри вуза им доступны и подходят по целям. Или выстраиваем цели в зависимости от желания студента. Это круто, что эксперты проекта “Твой Ход” посчитали наш проект важным для улучшения системы образования. Победа доказывает, что мы приносим реальную пользу людям», — рассказала Фадеев Артём.

Ермаков Андрей, участник тематики «Человек — техника», создал проект «СНЕД», направленный на развитие российской науки в области создания трёхмерных объектов. В лаборатории на базе СамГТУ более 30 молодых специалистов в области сталеварения и 3D-печати работают над совершенствованием и ускорением технологии объёмной электродуговой наплавки.

В рамках проекта «Твой Ход» Андрей организовал создание кабинок со сварочными установками, роботами, принтерами, компьютерами и панелью управления. Там молодые ребята на современном оборудовании работают над созданием оснастки, необходимой для работы автоматических систем наплавки заготовок из различных материалов и сплавов (сталь, нержавеющая сталь, медь, никель, алюминий).

Теоретические знания по данной области студенты развивают на лекциях и семинарах от команды создателей проекта «СНЕД». Ребята узнали много нового про технологию наплавки, которую применяют при ремонте и производстве двигателей внутреннего сгорания, распределительных и коленчатых валов, клапанов и других деталей машин и механизмов.

Благодаря проекту «СНЕД» студенты вступают на путь научно-исследовательской деятельности и проникаются интересом к технологиям сварки. Реализация лаборатории уже привлекла около 200 студентов вуза к науке и работе по улучшению качества деталей, производимых на установках в лаборатории.

«Для меня честь попасть в топ-200 проектов третьего сезона. Я рад, что эксперты согласны с моими инициативами по исследованию аддитивных технологий. Не думал, что смогу заинтересовать такой узкоспециализированной темой экспертов проекта «Твой Ход»! Но считаю, что для страны всегда важно развивать технологии и поддерживать проекты, на это направленные», — поделился Ермаков Андрей.

Фото предоставлено пресс-службой проекта “Твой Ход”