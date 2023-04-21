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Будут ли у школьников каникулы с 1 по 9 мая

21 апреля 2023 13:19
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Будут ли у школьников каникулы с 1 по 9 мая

Грядут майские праздники, по случаю которых в России назначают дополнительные выходные дни. С целью планирования семейного времяпрепровождения и организации отдыха детей россияне интересуются, как будут отдыхать дети, планируются ли каникулы. «Известия» рассказывают о графике учебы и отдыха в школах.

Минтруд утвердил производственный календарь на май 2023 года. Согласно документу, россияне будут отдыхать 29 и 30 апреля, 1 мая. Затем следуют рабочие дни: со 2 мая, вторник, по 5 мая, пятница. И потом вновь выходные: с 6 по 9 мая включительно. На работу — в среду, 10 мая.

Учащиеся средних общеобразовательных учебных заведений будут отдыхать так же, как и взрослые, — согласно описанному выше графику. Дополнительных каникул для школьников не предусмотрено.

В случае если со 2 по 5 мая родители планируют брать отпуск и отправиться отдыхать вместе с детьми, они обязаны уведомить об этом ответственное лицо в школе в установленном порядке.

После майских праздников школьников ждет чуть более двух недель учебы. В частности, в школах Подмосковья последний звонок прозвучит 23 мая 2023 года.

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