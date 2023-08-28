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Будущие конструкторы наноспутников из Латинской Америки и Южной Кореи пройдут обучение в Самаре

28 августа 2023 11:54
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В Самарском университете им. Королёва открылась ХVII Международная летняя космическая школа.

В понедельник, 28 августа, в Самарском университете им. Королёва открылась ХVII Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе". На занятия в Самару приехали 23 учащихся из Южной Кореи и шести стран Латинской Америки. В течение двух недель они пройдут обучение по основам проектирования и конструирования наноспутников.  

"В этом году Международная летняя космическая школа посвящена сразу трем знаменательным датам мировой космонавтики - 35-летию полёта космического комплекса “Энергия - Буран”, 60-летию полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и 25-летию создания Международной космической станции. Для обучения в космической школе в Самару приехали 21 слушатель из шести стран - это студенты различных университетов, а также молодые ученые и инженеры из Мексики, Боливии, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Перу и два студента Московского авиационного института – граждане Республики Корея. В течение двух недель участники школы прослушают лекции ведущих учёных университета и закрепят полученные знания на практических занятиях, которые будут проходить на базе трех центров межвузовской кафедры космических исследований - это Центр управления полётом наноспутников, Центр испытаний наноспутников и Центр наноспутниковых технологий. В ходе второй недели акцент в работе школы будет сделан на командной проектной работе. Участники школы, разбившись на команды, примут участие в проведении предпроектного анализа научных миссий космических наноспутников", - рассказал руководитель школы, заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета им. Королёва профессор Игорь Белоконов.

Предыдущая, ХVI Международная летняя космическая школа проходила в Самарском университете им. Королёва в 2021 году. Ее участниками стали 37 молодых людей из Мексики, Египта, Индии и Эфиопии. Всего же тогда в университет поступило более 500 заявок на обучение в летней школе от студентов из 18 стран. 

Как отметил Игорь Белоконов, занятия в летней школе, несмотря на их небольшую продолжительность, позволят слушателям составить максимально полное на данном этапе представление о процессе создания наноспутника: от физических процессов функционирования космического аппарата до основ разработки бортовых систем и приема информации из космоса. Практические занятия будут посвящены моделированию движения космических аппаратов по орбитам, изучению испытательных стендов и принципов работы с ними, обработке данных с инерциальных датчиков, которые устанавливаются на наноспутниках, а также приему данных с действующих спутников.

Завершатся занятия в школе защитой выполненных проектных работ перед комиссией экспертов, сообщает пресс-служба Самарского университета. 

 

Фото: Олеся Орина

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