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Более 400 самарских школьников и студентов стали участниками Международной исторической интеллектуальной онлайн-игры «1418»

25 марта 2025 13:42
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Более 400 самарских школьников и студентов стали участниками Международной исторической интеллектуальной онлайн-игры «1418»

20 марта «Волонтеры Победы» совместно с партией «Единая Россия» в юбилейный пятый раз провели Международную историческую интеллектуальную онлайн-игру «1418». Она стала этапом на пути подготовки к «Диктанту Победы». 

Игра объединила школьников и студентов ССУЗов не только из России, но и из других стран. Более 80 тысяч человек из разных уголков мира смогли вспомнить события Великой Отечественной войны. 

Для удобства игроков из разных стран и регионов России в один день прошло 4 игры для смежных федеральных округов, а также 3 игры на иностранных языках. По итогам каждой из семи игр будут определены 3 лучших команды, которые получат памятные призы от организаторов. 

 Победители определятся исходя из наибольшего количества набранных баллов в зависимости от правильности и общего минимального времени, затраченного на ответы на вопросы.

Результаты игры будут опубликованы 31 марта в социальных сетях и на сайте игра-1418.рф.

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