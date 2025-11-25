Более 150 образовательных учреждений Самарской области присоединятся к акции «Военно-патриотический диктант»

169

1 декабря 2025 года в 10:00 в Центральном академическом театре Российской Армии в городе Москве пройдет IV Ежегодная всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант – 2025», организованная «Учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» при содействии Фонда поддержки и развития военной культуры и отдыха.

В этом году просветительская акция пройдет в двух форматах: очном и онлайн.

Главной очной площадкой проведения военно-патриотического диктанта станет Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА). Также очный этап пройдет единовременно на площадках во всех субъектах Российской Федерации. В Самарской области «Военно-патриотический диктант – 2025» очно пройдет в 159 образовательных учреждениях региона. Начало 1 декабря 2025 года в 10:00 (мск). Возраст участников – от 14 лет;

Дистанционно написать диктант смогут все желающие, вне зависимости от возраста в период с 1 по 14 декабря 2025 года. Старт онлайн-диктанта – 1 декабря 2025 года в 12:00 (мск). Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://diktant.avangard-online.ru

Участникам предстоит ответить на 25 вопросов за 45 минут. Задания охватят ключевые периоды отечественной военной истории, от ратных подвигов древней Руси до современных достижений Российской Армии, включая блок к 80-летию Великой Победы, а также вопросы, связанные

с государственной символикой, произведениями литературы и искусства

на патриотическую тематику. Кроме того, в связи с празднованием пятилетия УМЦ «Авангард» в перечень вопросов был добавлен специализированный тематический блок, посвященный деятельности Центра.

Проведение Диктанта в 2025 году является знаковым событием в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и пятилетием со дня основания УМЦ «Авангард». Диктант станет одним из ключевых мероприятий в юбилейной программе, демонстрирующих эффективность работы Центра по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.

«Военно-патриотический диктант – это значимая просветительская инициатива, которая позволяет гражданам глубже понять исторические основы нашего государства и отдать дань уважения подвигу великого поколения Героев. Проведение подобной акции знаменует собой важный этап в системной работе по военно-патриотическому воспитанию, которой и занимается Центр «Авангард». В современных условиях эта работа приобретает особую актуальность, формируя у подростков и в обществе в целом осознанную гражданскую позицию, основанную на знании истории страны, ее культуры и традиций», — отметила директор УМЦ «Авангард», депутат Московской городской Думы Дарья Борисова.

Идея проведения диктанта зародилась в 2022 году в преддверии Дня призывника. За период с 2022 по 2024 годы в нем приняли участие более 800 тысяч жителей из всех регионов России. Интерес к военно-патриотическому воспитанию растет, о чем свидетельствует ежегодное увеличение числа участников диктанта.

К участию в Ежегодной всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант» приглашаются школьники, студенты, курсанты, военнослужащие, а также все граждане России и соотечественники за рубежом, интересующиеся историей и патриотической тематикой.