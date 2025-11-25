Более 150 образовательных учреждений Самарской области присоединятся к акции «Военно-патриотический диктант»

Я нашел ошибку
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
Знаковым событием стало обновление 18-километровой трассы «Осинки – Хворостянка» – Чагра – Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах. Она ведёт к селу Марьевка – родине гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова.
Завершили ремонт региональных дорог к малой родине Героев Советского Союза
Сейчас в школе постоянно занимаются 165 детей, только в первые классы в этом году поступили 38 ребят. В рамках национального проекта «Культура» для них было закуплено современное оборудование и музыкальные инструменты.
Госпрограмма в действии: в губернии после масштабной реконструкции открылась детская школа искусств
Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность к
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии УФНС СО
Губернатор поздравил студентов с заслуженными победами в своих номинациях и провел с ними содержательную беседу. Студенты рассказали о себе, своих проектах, планах.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса «Студент года» в Самарской области
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.
В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин
В программе: спортивное программирование, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2 и MLBB 5х5 (онлайн-отбор), гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и многое другое.
Открыта регистрация на Кубок Губернатора Самарской области по компьютерному спорту среди студентов
Региональный форум «‎‎Мой бизнес 63» проводится областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.
«Мой бизнес 63»: открыта регистрация на ежегодный форум для предпринимателей региона
Более 150 образовательных учреждений Самарской области присоединятся к акции «Военно-патриотический диктант»

25 ноября 2025 13:23
169
1 декабря 2025 года в 10:00 в Центральном академическом театре Российской Армии в городе Москве пройдет IV Ежегодная всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант – 2025», организованная «Учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» при содействии Фонда поддержки и развития военной культуры и отдыха.

В этом году просветительская акция пройдет в двух форматах: очном и онлайн.

Главной очной площадкой проведения военно-патриотического диктанта станет Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА). Также очный этап пройдет единовременно на площадках во всех субъектах Российской Федерации. В Самарской области «Военно-патриотический диктант – 2025» очно пройдет в 159 образовательных учреждениях региона. Начало 1 декабря 2025 года в 10:00 (мск). Возраст участников – от 14 лет;

Дистанционно написать диктант смогут все желающие, вне зависимости от возраста в период с 1 по 14 декабря 2025 года. Старт онлайн-диктанта – 1 декабря 2025 года в 12:00 (мск). Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://diktant.avangard-online.ru

Участникам предстоит ответить на 25 вопросов за 45 минут. Задания охватят ключевые периоды отечественной военной истории, от ратных подвигов древней Руси до современных достижений Российской Армии, включая блок к 80-летию Великой Победы, а также вопросы, связанные
с государственной символикой, произведениями литературы и искусства
на патриотическую тематику. Кроме того, в связи с празднованием пятилетия УМЦ «Авангард» в перечень вопросов был добавлен специализированный тематический блок, посвященный деятельности Центра.

Проведение Диктанта в 2025 году является знаковым событием в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и пятилетием со дня основания УМЦ «Авангард». Диктант станет одним из ключевых мероприятий в юбилейной программе, демонстрирующих эффективность работы Центра по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.

«Военно-патриотический диктант – это значимая просветительская инициатива, которая позволяет гражданам глубже понять исторические основы нашего государства и отдать дань уважения подвигу великого поколения Героев. Проведение подобной акции знаменует собой важный этап в системной работе по военно-патриотическому воспитанию, которой и занимается Центр «Авангард». В современных условиях эта работа приобретает особую актуальность, формируя у подростков и в обществе в целом осознанную гражданскую позицию, основанную на знании истории страны, ее культуры и традиций», — отметила директор УМЦ «Авангард», депутат Московской городской Думы Дарья Борисова.

Идея проведения диктанта зародилась в 2022 году в преддверии Дня призывника. За период с 2022 по 2024 годы в нем приняли участие более 800 тысяч жителей из всех регионов России. Интерес к военно-патриотическому воспитанию растет, о чем свидетельствует ежегодное увеличение числа участников диктанта.

К участию в Ежегодной всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант» приглашаются школьники, студенты, курсанты, военнослужащие, а также все граждане России и соотечественники за рубежом, интересующиеся историей и патриотической тематикой.

 

 

