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«Билет в будущее» стал доступней для детей с ограниченными возможностями здоровья

19 июля 2023 12:40
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«Билет в будущее» стал доступней для детей с ограниченными возможностями здоровья

В 2023 году проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» стал более содержательным, отвечающим современным запросам в организации системной работы по профессиональному самоопределению школьников.

Проект «Билет в будущее», на базе которого в 2023 году будет реализован Профориентационный минимум, предусматривает создание специальных условий для участия отдельных групп и категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью различных нозологических групп (нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общие заболевания и другие). В 2022 году в мероприятиях профессионального выбора в Самарской области приняли участие более 200 обучающихся 6-11 классов с ОВЗ.

Для более эффективного осуществления профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в регионе привлекаются профессиональные образовательные организации, которые обеспечивают поддержку функционирования системы инклюзивного профессионального образования в Самарской области.

На сайте Федерального методического центра по инклюзивному образованию размещен альманах «Атлас доступных профессий» для выбора востребованной профессии и поиска образовательной организации для поступления. В атласе можно найти контакты базовых профессиональных организаций, ТОП-10 профессий/специальностей, востребованных у региональных работодателей, самую популярную в регионе профессию и уровень зарплаты, информацию об образовательных организациях, в которых можно получить востребованную профессию, доступную для инвалидов и лиц с ОВЗ, а также перечень работодателей готовых трудоустроить по полученной специальности.

Напомним, «Билет в будущее» — проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование». Участие в мероприятии принимают учащиеся 6–11 классов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, родители, педагоги, специалисты, представители среднего профессионального и дополнительного образования.

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