«Билет в будущее»: более 3500 учащихся школьников губернии прошли профориентационные пробы

В 2025 году в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» школьники Самарской области с октября по ноябрь принимали участие в профессиональных пробах по востребованным и перспективным профессиям. Региональным оператором проекта выступает Региональный центр трудовых ресурсов (ЦОПП).

«Уникальным форматом являются профессиональные пробы. Они позволяют школьникам примерить на себя различные профессии, попробовать себя в них и получить обратную связь от профессионала-наставника, чтобы открыть для себя новые специальности или окончательно убедиться в выборе будущей профессии», — ранее отмечал руководитель проекта Единой модели профориентации «Билет в будущее» Иван Есин.

Более 3500 учащихся региона погрузились в профессию через выполнение реальных профориентационных задач и смогли примерить на себя более 80 профессий – от оператора беспилотной авиации до актера театра и кино.

Местом погружения в профессию стали 40 образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, которые показали ребятам современные технологии и поделились опытом работы на новейшем оборудовании, рассказали о перспективах профессии и условиях обучения.

«Проект «Билет в будущее» играет значимую роль в развитии системы профориентации и подготовки подрастающего поколения к трудовой деятельности. Знакомство с реальным сектором экономики – важный шаг для школьников при выборе будущей профессии, направления подготовки в образовательном учреждении», - сказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Профориентационный проект «Билет в будущее» в 2025 году стал частью национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова