Аспиранты Самарского университета им. Королёва отмечают профессиональный праздник

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В Самарском университете им. Королёва открыто 21 направление подготовки по 51 специальности аспирантуры, действуют 13 диссертационных советов. Над исследованиями работают 629 аспирантов, в том числе 58 иностранцев. В прошлом году аспиранты и сотрудники университета защитили 41 диссертацию.

Наши молодые ученые работают над проектами mega-science - CERN и NICA, активно подключаются к междисциплинарным исследованиям.

Проекты аспирантов Самарского университета им. Королёва поддерживают: Российский научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований и правительство Самарской области. Аспиранты университета - победители конкурса федерального проекта "Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок" нацпроекта "Наука и университеты", грантовой программы Президента РФ, Президентской программы исследовательских проектов.

О том, какими актуальными научными задачами сегодня занимаются аспиранты Самарского университета им. Королёва, читайте в репортаже газеты "Полёт".

21 января в России отмечается День аспиранта. Именно в этот день в 1925 году Совнарком РСФСР издал документы, регламентирующие систему подготовки научных работников: "Положения о научных работниках вузов" и "Инструкции о порядке подготовки научных работников при НИИ и вузах по прикладным, точным и естественным наукам". В современной России праздник был учрежден в 2008 году и с тех пор отмечается ежегодно. Праздник является международным, так как подобная система подготовки научных кадров принята в нескольких странах, передает пресс-служба Самарского университета.

Фото: пресс-служба Самарского университета