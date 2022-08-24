Абитуриенты из Самарской области вошли в ТОП-5 регионов, поступивших в лидирующую бизнес-школу

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Высшая школа бизнеса ВШЭ подвела предварительные итоги приёмной кампании 2022. В этом году приём проводился на 20 практико-ориентированных программ по двум направлениям – «Менеджмент» и «Бизнес-информатика». Высшая школа бизнеса ВШЭ развивается по лидирующей в мире модели «университетской бизнес-школы», в портфель которой объединены программы разного уровня: от бакалавриата до EMBA. Приемная кампания в НИУ ВШЭ завершится 31 августа.

В 2022 году было подано без малого 5000 заявлений на обучение в бакалавриате и магистратуре Высшей школы бизнеса ВШЭ. Документы подали рекордное количество «олимпиадников», проходной балл превысил прошлогодние показатели, расширилась международная география, а спрос на ряд программ магистратуры и бакалавриата оказался рекордным. Получить качественное бизнес-образование стремятся наиболее одаренные, мотивированные выпускники средних школ и бакалавры, понимающие цену инвестиций в своё будущее.

Больше половины абитуриентов ВШБ поступает из Москвы и Московской области, велика доля учащихся из Санкт-Петербурга.

ТОП-5 российских регионов, молодежь которых поступила в ВШБ в 2022 году выглядит так:

1. Татарстан

2. Пермский край

3. Нижегородская область

4. Башкортостан

5. Самарская область