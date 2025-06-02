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70% российских вузов упали в мировом рейтинге

2 июня 2025 09:24
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70% российских вузов упали в мировом рейтинге

43 российских университета, включая научно-исследовательские институты, вошли в список 2000 лучших вузов мира по версии Центра мировых рейтингов университетов (CWUR). «Газета.Ru» ознакомилась с рейтингом Global 2000, пишет Газета.

По сравнению с прошлым годом, 12 российских университетов улучшили свои позиции, показатели одного остались на прежнем уровне, а 34 упали в рейтинге.

Лидирует среди российских вузов в рейтинге Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (245 место, минус 12 позиций за год). Второе место занял Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН (320, минус 28). Третье — Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН (356, плюс 296).

В пятерку также вошли Национальный исследовательский центр Курчатовский институт (502, минус 34) и Московский физико-технический институт (523, без изменений).

По словам президента CWUR, доктора Надима Махассена, падение сразу 70% российских университетов в рейтинге связано со снижением эффективности исследовательской деятельности и «ограниченной финансовой поддержкой со стороны правительства». В рейтинге по результативности исследований лишь 12 российских вузов заняли более высокие позиции, чем в прошлом году. Четыре сохранили свои позиции, а 27 опустились ниже.

«Без более сильного финансирования и стратегического планирования Россия рискует еще больше отстать в быстро меняющемся мировом академическом ландшафте», — заявил он.

Лидером рейтинга Global 2000 уже 14-й год подряд остается Гарвард (США), второе место занимает Массачусетский технологический институт (США), третье — Стэнфорд (США). В пятерке также остались на прежних местах Кембридж и Оксфорд (оба — Великобритания). Китай же впервые превзошел США как страна с наибольшим количеством университетов в рейтинге Global 2000.

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