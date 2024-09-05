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7 сентября в самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"

5 сентября 2024 11:10
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7 сентября в самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"

7 сентября в 14-00 в зоопарке отметят "Международный день журавля".

Сотрудники зоопарка расскажут о биологических особенностях журавлей, о том какие виды можно встретить в России и в Самарской области.
Посетители познакомятся с серым журавлем Бармалеем, узнают о его характере, рационе питания и жизни в зоопарке. Проведут показательное кормление.
Ребята смогут принять участие в конкурсах и викторинах о журавлях. Победители конкурсов получат сувениры от зоопарка.
 ул. Ново-Садовая 146
 с 14--00 до 14-40

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Фото: группа зоопарка ВК

Теги: Мероприятия

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