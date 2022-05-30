659 тыс выпускников школ сегодня и завтра сдают обязательный ЕГЭ по русскому языку

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659 тыс выпускников школ сегодня и завтра будут сдавать обязательный Единый госэкзамен по русскому языку. В их числе – более 644 тысяч выпускников текущего года. Это самый массовый экзамен – его результаты, наряду с математикой, необходимы для получения аттестата и поступления в вузы на любое направление, сообщили в Рособрнадзоре.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку – 3,5 часа. Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 17 июня.

В целях эпидемиологической безопасности экзамен разделен на два дня, чтобы избежать массового скопления участников в экзаменационных пунктах. Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по 2 июля. Всего для участия в экзаменах основного периода зарегистрировано более 723 тысяч человек, передает Радио Маяк.