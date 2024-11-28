Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Самарской области заплатил полмиллиона за незаконную вырубку леса
Житель Самарской области заплатил полмиллиона за незаконную вырубку леса
В Самаре выступил прославленный коллектив с более чем столетней историей
В Самаре выступил прославленный коллектив с более чем столетней историей
30 ноября клиентские службы Отделения СФР по Самарской области приглашают жителей на прием
30 ноября клиентские службы Отделения СФР по Самарской области приглашают жителей на прием
Путин: Россия начала серийное производство «Орешника»
Путин: Россия начала серийное производство «Орешника»
Житель Самары лишился автомобиля за долги за тепло
Житель Самары лишился автомобиля за долги за тепло
В Чапаевске прошел крупномасштабный рейд по мигрантам, не вставших на воинский учет
В Чапаевске прошел крупномасштабный рейд по мигрантам, не вставших на воинский учет
29 ноября состоится финал Чемпионата Самарской области «Будущие профессионалы 5+»
29 ноября состоится финал Чемпионата Самарской области «Будущие профессионалы 5+»
В Самаре бывший заместитель начальника госпиталя обвиняется в коррупции
В Самаре бывший заместитель начальника госпиталя обвиняется в коррупции
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 108.01
2.95
EUR 113.09
2.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
В самарской "ЗИМ Галерее" пройдет открытая лекция о шедеврах закавказского модернизма
Открытие выставки «Город/Деревня: маршрут построен» состоится в Музее-галерее «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

29 ноября состоится финал Чемпионата Самарской области «Будущие профессионалы 5+»

28 ноября 2024 13:52
129
29 ноября состоится финал Чемпионата Самарской области «Будущие профессионалы 5+»

29 ноября в Тольятти состоится финал Чемпионата Самарской области среди команд дошкольных образовательных организаций Самарской области «Будущие профессионалы 5+». 35 команд примут участие в финальных испытаниях, по итогам которых 21 команда станет золотыми, серебряными и бронзовыми призерами.

Чемпионат «Будущие профессионалы 5+» проводится министерством образования Самарской области при участии  АНО ДО «Планета детства «Лада» с 2019 года.  Главная задача мероприятия – формирование у дошкольников представлений о мире труда и профессий. Ранняя профориентация является первоначальным звеном в единой непрерывной системе  образования. Высокую роль ранней профессиональной ориентации как одного из приоритетных направлений развития образовательной политики неоднократно отмечал Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подчеркивая важность вовлечения в образовательный процесс представителей бизнеса и предприятий.

Так, центральное направление чемпионата 2024 года – промышленность, основополагающий кластер для экономики нашего региона. Конкурс включает несколько профессиональных направлений: «Агрономия», «Аэрокосмическое», «Медицина», «Строительство», «Машиностроение» (семейный мастер),  «Дизайн»,  «Профессия будущего». Экспертами Чемпионата «Будущие профессионалы 5+» выступают специалисты и руководители из профессиональной сферы АО «АВТОВАЗ», АО РКЦ «ППРОГРЕСС», «ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №5». С 2023 года в чемпионате введен формат «семейный мастер». Ценность семьи безгранична, именно в семье появляются первые предпочтения к профессии и порой вырастает целая династия. В прошлом году семейный мастер был в направлении «Пищевая индустрия», в этом году трудовые семьи привлекались к участию в направлении «Машиностроение».

На территориальном этапе чемпионата было подано более 1150 заявок. В их числе заявки от детских дошкольных учреждений г.Сызрани, г.Чапаевска, г.Кинеля, г.Отрадного, г.Новокуйбышевска, г. Похвистнево, п.г.т. Смышляевка, г. Октябрьска, с. Пестравка. По итогам финальных состязаний команды победителей наградят медалями, дипломом и памятным подарком. Команды финалистов будут награждены дипломом и памятным подарком.

Фото Тольяттинского управления министерства образования.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев заявил о создании общественного движения #Чистыйспорт
28 ноября 2024  12:16
Вячеслав Федорищев заявил о создании общественного движения #Чистыйспорт
158
Коммунальным службам Самары разъяснили ответственность за ненадлежащее содержание территорий
27 ноября 2024  17:49
Коммунальным службам Самары разъяснили ответственность за ненадлежащее содержание территорий
452
В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе
26 ноября 2024  22:01
В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе
700
Губернатор Вячеслав Федорищев и глава РЭО Денис Буцаев обсудили инфраструктурные проекты по обращению с отходами в Самарской области
26 ноября 2024  21:35
Губернатор Вячеслав Федорищев и глава РЭО Денис Буцаев обсудили инфраструктурные проекты по обращению с отходами в Самарской области
2416
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра управления финансами региона Ольгой Собещанской
26 ноября 2024  19:58
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра управления финансами региона Ольгой Собещанской
508
Весь список