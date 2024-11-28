29 ноября состоится финал Чемпионата Самарской области «Будущие профессионалы 5+»

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29 ноября в Тольятти состоится финал Чемпионата Самарской области среди команд дошкольных образовательных организаций Самарской области «Будущие профессионалы 5+». 35 команд примут участие в финальных испытаниях, по итогам которых 21 команда станет золотыми, серебряными и бронзовыми призерами.

Чемпионат «Будущие профессионалы 5+» проводится министерством образования Самарской области при участии АНО ДО «Планета детства «Лада» с 2019 года. Главная задача мероприятия – формирование у дошкольников представлений о мире труда и профессий. Ранняя профориентация является первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. Высокую роль ранней профессиональной ориентации как одного из приоритетных направлений развития образовательной политики неоднократно отмечал Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подчеркивая важность вовлечения в образовательный процесс представителей бизнеса и предприятий.

Так, центральное направление чемпионата 2024 года – промышленность, основополагающий кластер для экономики нашего региона. Конкурс включает несколько профессиональных направлений: «Агрономия», «Аэрокосмическое», «Медицина», «Строительство», «Машиностроение» (семейный мастер), «Дизайн», «Профессия будущего». Экспертами Чемпионата «Будущие профессионалы 5+» выступают специалисты и руководители из профессиональной сферы АО «АВТОВАЗ», АО РКЦ «ППРОГРЕСС», «ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №5». С 2023 года в чемпионате введен формат «семейный мастер». Ценность семьи безгранична, именно в семье появляются первые предпочтения к профессии и порой вырастает целая династия. В прошлом году семейный мастер был в направлении «Пищевая индустрия», в этом году трудовые семьи привлекались к участию в направлении «Машиностроение».

На территориальном этапе чемпионата было подано более 1150 заявок. В их числе заявки от детских дошкольных учреждений г.Сызрани, г.Чапаевска, г.Кинеля, г.Отрадного, г.Новокуйбышевска, г. Похвистнево, п.г.т. Смышляевка, г. Октябрьска, с. Пестравка. По итогам финальных состязаний команды победителей наградят медалями, дипломом и памятным подарком. Команды финалистов будут награждены дипломом и памятным подарком.

Фото Тольяттинского управления министерства образования.