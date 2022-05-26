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26 мая в Самарской области, как и по всей России, началась кампания по сдаче ЕГЭ. В первый день основного периода прошли проверку знаний те, кто выбрали географию, химию и литературу. Экзамен по этим трем предметам в губернии сдавали около 3 тысяч человек (59 — географию, 992 — литературу и 1554 – химию). Для них было организовано 45 пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ).

Всего заявления на участие в ЕГЭ в 2022 году подали свыше 14 тысяч человек, из них 12 920 – выпускники текущего года.

Самым массовым в региональной кампании по сдаче ЕГЭ-2022 ожидаемо стал русский язык. Он является одним из обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании, кроме того, результаты по нему необходимы для поступления в вуз на любое направление подготовки. Экзамен по математике в этом году проводится на базовом и на профильном уровнях. Последний — необходим для поступления в технические вузы и его выбрали 7481 (56,9%) участник.

Самые популярные предметы по выбору среди выпускников Самарской области: обществознание – 39,0%, физика – 27,9%, биология – 14,4%.

«Приятно отметить, что все больше ребят на экзаменах выбирают точные и естественно-научные дисциплины, — отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – На мой взгляд, это обусловлено спецификой нашего региона. У нас есть крупные предприятия ракетостроительной, нефтехимической и машиностроительной отраслей. Кроме того, мы стараемся пробудить в детях интерес к техническому творчеству. В рамках национального проекта «Образование» мы открываем кванториумы и IT-кубы, создаем мини-технопарки и Точки роста. Я уверен, что наши выпускники хорошо подготовились к экзамену. Желаю каждому ученику удачи, высоких баллов на ЕГЭ и достижения поставленных целей».

Как подчеркнул глава профильного регионального ведомства, никаких нововведений в экзаменационной кампании ЕГЭ-2022 нет. Особое внимание, как и раньше, уделяется соблюдению санитарных норм в пунктах проведения экзаменов. Для открытости процедуры и обеспечения объективности при оценке результатов во всех аудиториях ППЭ организовано видеонаблюдение с онлайн трансляцией. Основной период ЕГЭ – 2022 продлится до 2 июля, сообщает пресс-служба министерства образования и науки СО.

Фото: пресс-служба министерства образования и науки СО