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25 сентября завершается прием заявок прием заявок на третий сезон Всероссийского конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание»

24 сентября 2022 11:11
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25 сентября завершается прием заявок прием заявок на третий сезон Всероссийского конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание»

25 сентября завершается прием заявок прием заявок на третий сезон Всероссийского конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание». Принять участие в конкурсе могут все, кто хочет быть просветителем, найти свою аудиторию и развивать навыки публичных выступлений. Присоединиться к конкурсу могут граждане РФ старше 18 лет, имеющие среднее профессиональное, высшее образование и готовые делиться уникальными знаниями в своей сфере деятельности. Также могут заявить о себе участники прошлых сезонов «Лиги Лекторов», которые не вошли в число победителей.

Регистрация на третий сезон конкурса проходит на сайте Российского общества «Знание». Подать заявку можно по восьми направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ.

Напомним, по итогам прошлого сезона от Самарской области в ТОП-50 лекторов страны вошла Екатерина Снигирь, член общественного совета при Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, координатор образовательной программы «Капитаны» в Самаре, менеджер проектного управления и грантополучатель проекта «Молодежь России».

«Лига Лекторов» стремительно набирает обороты: в первом сезоне осенью 2021-го было подано 2553 заявки из 350 городов в 80 субъектах РФ, а во втором сезоне весной текущего года количество заявок превысило 5000, заявки подали представители всех 85 российских регионов.

«Всероссийский конкурс просветителей открывает новые возможности для тех, кто хочет делиться опытом, знаниями. И нам важно, чтобы как можно больше людей смогли участвовать. Успехи финалистов прошлых сезонов — отличное тому подтверждение. Они выступают с лекциями и мастер-классами на наших форумах по всей стране, становятся спикерами на мероприятиях других организаторов, в передачах на телевидении и радио. Многие запускают свои проекты, движутся вверх по карьерной лестнице. Ведь конкурс помогает обрести уверенность в себе, прокачать ораторские способности, найти единомышленников и даже получить поддержку на развитие и продвижение просветительского контента», – подчеркнул Максим Древаль, генеральный директор Российского общества «Знание».

В третьем сезоне «Лиги Лекторов» участников конкурса ждет несколько нововведений. Сезон будет длиться до конца апреля следующего года, а очные выступления лекторов состоятся по всей России.

На первом, дистанционном этапе зарегистрированные участники запишут и пришлют на оценку жюри 30-минутную видеолекцию. Лекции можно будет присылать с 1 сентября по 9 октября.

На региональном этапе в ноябре — декабре конкурсанты проведут очные лекции на площадках в регионах России. Следующим станет онлайн-этап — дистанционное выступление участников конкурса перед открытой аудиторией. Трансляция будет доступна всем желающим на официальном сайте конкурса и в социальных сетях Российского общества «Знание». Зрители смогут поддержать понравившихся конкурсантов лайками.

Также в числе значимых нововведений всероссийского конкурса — запуск «Школьной Лиги Лекторов». Инициатива призвана популяризировать просветительскую деятельность в молодежной среде и поддержать активных ребят, желающих реализовать себя в просвещении, освоить ораторское искусство. Попробовать свои силы в новом направлении смогут учащиеся школ и средних специальных учебных заведений, участники летних тематических программ всероссийских детских центров в возрасте от 14 до 17 лет. Конкурс проводится по тем же восьми направлениям, что и основная «Лига Лекторов», в финале будут выбраны 20 победителей.

Важной составляющей конкурса как для взрослых лекторов, так и для школьников станет система наставничества, которая впервые была реализована во втором сезоне: победители прошлого сезона делились лайфхаками, помогали конкурсантам в подготовке к выступлениям. Развитию наставничества будет способствовать и «Академия Знания» — новое направление, которое будет запущено в сентябре и нацелено на обучение в очном и онлайн-формате разных групп аудитории из числа участников проектов и партнеров Российского общества «Знание».

Кульминацией третьего сезона «Лиги Лекторов» станет финал в Москве в конце апреля 2023 года. Претенденты на победу выступят с лекциями в ведущих московских вузах. Выступления оценит открытая аудитория слушателей и экспертный совет.

Имена 50 лучших из лучших организаторы «Лиги Лекторов» объявят на церемонии награждения победителей в Москве. Финалисты и победители третьего сезона получат звание Лектора «Знания» и возможность выступать на мероприятиях Общества. Еще одной наградой победителям конкурса станут денежные призы в размере 500 тысяч рублей на поддержку, развитие и продвижение просветительского контента.

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