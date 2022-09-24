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25 сентября завершается прием заявок прием заявок на третий сезон Всероссийского конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание». Принять участие в конкурсе могут все, кто хочет быть просветителем, найти свою аудиторию и развивать навыки публичных выступлений. Присоединиться к конкурсу могут граждане РФ старше 18 лет, имеющие среднее профессиональное, высшее образование и готовые делиться уникальными знаниями в своей сфере деятельности. Также могут заявить о себе участники прошлых сезонов «Лиги Лекторов», которые не вошли в число победителей.

Регистрация на третий сезон конкурса проходит на сайте Российского общества «Знание». Подать заявку можно по восьми направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ.

Напомним, по итогам прошлого сезона от Самарской области в ТОП-50 лекторов страны вошла Екатерина Снигирь, член общественного совета при Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, координатор образовательной программы «Капитаны» в Самаре, менеджер проектного управления и грантополучатель проекта «Молодежь России».

«Лига Лекторов» стремительно набирает обороты: в первом сезоне осенью 2021-го было подано 2553 заявки из 350 городов в 80 субъектах РФ, а во втором сезоне весной текущего года количество заявок превысило 5000, заявки подали представители всех 85 российских регионов.

«Всероссийский конкурс просветителей открывает новые возможности для тех, кто хочет делиться опытом, знаниями. И нам важно, чтобы как можно больше людей смогли участвовать. Успехи финалистов прошлых сезонов — отличное тому подтверждение. Они выступают с лекциями и мастер-классами на наших форумах по всей стране, становятся спикерами на мероприятиях других организаторов, в передачах на телевидении и радио. Многие запускают свои проекты, движутся вверх по карьерной лестнице. Ведь конкурс помогает обрести уверенность в себе, прокачать ораторские способности, найти единомышленников и даже получить поддержку на развитие и продвижение просветительского контента», – подчеркнул Максим Древаль, генеральный директор Российского общества «Знание».

В третьем сезоне «Лиги Лекторов» участников конкурса ждет несколько нововведений. Сезон будет длиться до конца апреля следующего года, а очные выступления лекторов состоятся по всей России.

На первом, дистанционном этапе зарегистрированные участники запишут и пришлют на оценку жюри 30-минутную видеолекцию. Лекции можно будет присылать с 1 сентября по 9 октября.

На региональном этапе в ноябре — декабре конкурсанты проведут очные лекции на площадках в регионах России. Следующим станет онлайн-этап — дистанционное выступление участников конкурса перед открытой аудиторией. Трансляция будет доступна всем желающим на официальном сайте конкурса и в социальных сетях Российского общества «Знание». Зрители смогут поддержать понравившихся конкурсантов лайками.

Также в числе значимых нововведений всероссийского конкурса — запуск «Школьной Лиги Лекторов». Инициатива призвана популяризировать просветительскую деятельность в молодежной среде и поддержать активных ребят, желающих реализовать себя в просвещении, освоить ораторское искусство. Попробовать свои силы в новом направлении смогут учащиеся школ и средних специальных учебных заведений, участники летних тематических программ всероссийских детских центров в возрасте от 14 до 17 лет. Конкурс проводится по тем же восьми направлениям, что и основная «Лига Лекторов», в финале будут выбраны 20 победителей.

Важной составляющей конкурса как для взрослых лекторов, так и для школьников станет система наставничества, которая впервые была реализована во втором сезоне: победители прошлого сезона делились лайфхаками, помогали конкурсантам в подготовке к выступлениям. Развитию наставничества будет способствовать и «Академия Знания» — новое направление, которое будет запущено в сентябре и нацелено на обучение в очном и онлайн-формате разных групп аудитории из числа участников проектов и партнеров Российского общества «Знание».

Кульминацией третьего сезона «Лиги Лекторов» станет финал в Москве в конце апреля 2023 года. Претенденты на победу выступят с лекциями в ведущих московских вузах. Выступления оценит открытая аудитория слушателей и экспертный совет.

Имена 50 лучших из лучших организаторы «Лиги Лекторов» объявят на церемонии награждения победителей в Москве. Финалисты и победители третьего сезона получат звание Лектора «Знания» и возможность выступать на мероприятиях Общества. Еще одной наградой победителям конкурса станут денежные призы в размере 500 тысяч рублей на поддержку, развитие и продвижение просветительского контента.