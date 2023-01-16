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24 университета ПФО, среди которых СамГТУ, предоставят привилегии сильнейшим участникам чемпионата «CASE-IN»

16 января 2023 14:42
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Приволжский федеральный округ занимает 1 место по количеству университетов, готовых предоставить привилегии участникам чемпионата.

13 января 2023 года стартовала регистрация участников Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Чемпионы и призеры проекта смогут на льготных условиях поступить в 117 вузов в 55 регионах России, в их числе 24 университета в Приволжском федеральном округе.

Чемпионат «CASE-IN» пройдет в трех лигах – Школьной, Студенческой и Лиге молодых специалистов.

«Чемпионат развивается как социальный лифт для молодежи, поэтому принять участие в нем могут школьники, студенты и молодые специалисты из любого региона России, - отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. - Наградой лучшим участникам станут стажировки и трудоустройство, а также льготы при поступлении на программы бакалавриата и магистратуры и в аспирантуру университетов в 55 регионах».

Приволжский федеральный округ занимает 1 место по количеству университетов, готовых предоставить привилегии участникам чемпионата: будущих бакалавров и магистрантов ждут 24 вуза.

Среди регионов ПФО лидирует Татарстан, где дополнительные баллы ЕГЭ начислят абитуриентам 7 вузов, среди них Альметьевский государственный нефтяной институт, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский государственный энергетический университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Набережночелнинский институт КФУ и Нижнекамский химико-технологический институт КНИТУ.

В Башкортостане выпускников школ ждут льготы в 4 университетах, это Башкирский государственный университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Филиал Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова в Белорецке и Кумертауский филиал Оренбургского государственного университета.

Также дополнительные баллы ЕГЭ выдадут по 2 вуза Нижегородской области (Выксунский филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского), Оренбургской области (Новотроицкий филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и Оренбургский государственный университет), Пермском крае (филиалы Пермского национального исследовательского политехнического университета в Березниках и Лысьве), Самарской области (Самарский государственный технический университет и его филиал в г. Сызрань) и в Саратовской области (Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. и Энгельсский технологический институт (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А.).

Наконец, привилегии абитуриентам предоставят по 1 университету в Кировской области (Вятский государственный университет), Удмуртской Республике (Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова) и Республике Марий Эл (Поволжский государственный технологический университет).

Будущим магистрантам дополнительные баллы начислят три университета ПФО: АГНИ и Выксунский и Новотроицкий филиалы НИТУ «МИСиС».

«117 вузов предоставят призерам и чемпионам «CASE-IN» дополнительные баллы индивидуальных достижений, которые учитываются при поступлении на программы бакалавриата и магистратуры, - рассказал основатель и сопредседатель оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев. - Старшеклассники в зависимости от достижений в Школьной лиге получат дополнительные баллы при поступлении в 110 вузов в 53 регионах России, а студентов ждет магистратура 27 университетов в 18 регионах».

Количество присуждаемых баллов каждый университет определяет самостоятельно. При поступлении на бакалавриат в вузах ПФО выпускников ждут от 1 до 10 допбаллов ЕГЭ, при этом многие университеты добавят баллы не только за призовые места в «CASE-IN», но и за участие в проекте.

Как сообщили в пресс-службе Самарского политеха, абитуриенты вуза, участвующие в Школьной лиге Международного чемпионата CASE-IN, действительно могут рассчитывать на привилегии при поступлении в университет. «Победители получают дополнительные 8 баллов к результатам ЕГЭ, участники - 3 балла. В Студенческой лиге Политех ежегодно представляют несколько десятков политеховцев. В частности, в прошлом году участниками CASE-IN стали 103 студента Политеха, две студенческие команды - из института нефтегазовых технологий (направление "Нефтегазовое дело") и строительно-технологического факультета (направление "Проектный инжиниринг") - вышли в финал чемпионата», - рассказали в Самарском государственном техническом университете.

Помимо привилегий при поступлении в вузы на программы бакалавриата и магистратуры участников «CASE-IN» ждут и другие награды.

Школьников пригласят на отраслевые образовательные смены, студенты пройдут стажировки и практики, смогут трудоустроиться в компании – партнеры и побывать в путешествиях по России в рамках программы «Больше, чем путешествие», а у молодых специалистов впереди карьерный рост и возможность реализовать свои разработки.

Основной сезон чемпионата продлится 5 месяцев и завершится финалом в Москве в конце мая 2023 года.

Ознакомиться с полным списком вузов - партнеров и зарегистрироваться можно  на сайте проекта.

Участникам предстоит решать задачи по теме «Технологическое лидерство». Единая тема сезона охватит инженерные кейсы и другие задания, которые разработают партнеры чемпионата: АК «Алроса» (ПАО). АО «СО ЕЭС», ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети», АО «Объединенная компания РУСАЛ», ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», ООО «СИБУР», АО «НИПИГАЗ» и ООО «Газпром энергохолдинг».

Идеи молодежи оценят эксперты ООО «Распадская угольная компания», АО «МХК «ЕвроХим», ПАО «РусГидро», ООО «Прософт-Системы», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «ЕвразХолдинг» и других компаний.

Организаторами чемпионата «CASE-IN» выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Проект «CASE-IN» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Чемпионат «CASE-IN» включен в инициативу «Наука побеждать» и план Десятилетия науки и технологий, которое пройдет в России в 2022-2031 ггоды, сообщает пресс-служба Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей»

 

Фото:    пресс-служба Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей»

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