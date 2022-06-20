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200 баллов по основным предметам набрал школьник из Тольятти

20 июня 2022 10:49
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200 баллов по основным предметам набрал школьник из Тольятти

Выпускник тольяттинской школы №58 Михаил  Романенко по итогам единого государственного экзамена по русскому языку и математике профильного уровня набрал 200 баллов. Молодой человек все 11 лет учился на отлично и сегодня является кандидатом на получение медали «За особые успехи в учении».

«К ЕГЭ готовился серьёзно. Почти совсем отказался от компьютерных игр, которыми ещё в прошлом году сильно увлекался. Для эмоциональной и умственной разрядки занимался в тренажёрном зале. На 100 баллов по русскому языку не рассчитывал, – рассказывает Михаил Романенко. – А вот к 100 баллам по математике готовился целенаправленно. Думаю, что количество баллов на ЕГЭ зависит, прежде всего, от самого выпускника. Будущим выпускникам желаю проживать жизнь во всей её полноте, учиться уметь отдыхать, дружить. А для того, чтобы всё успеть, необходимо учиться распределять своё время и стараться в жизни всё делать вовремя, ничего не откладывать на потом». 

Михаил шел к этому результату все одиннадцать лет, отмечает его учитель математики Людмила Юрьевна Денисова.

«Михаил в 10 классе выбрал технологический профиль. Он всегда увлекался сложными задачами и умел найти нестандартное решение, – отмечает учитель школы №58 г.о. Тольятти Людмила Денисова. – Я педагог с 32 стажем и за весь период моей трудовой деятельности это третий ребёнок, действительно одарённый по математике». 

По итогам экзаменационной кампании 2022 года – в области 13 стобалльных результатов по математике профильного уровня, и 36 выпускников набрали максимальное количество баллов по русскому языку.

Участники, не преодолевшие минимальный порог для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов, смогут пересдать его в резервные дни основного периода, а участники, получившие неудовлетворительный результат по обоим обязательным предметам, – в дополнительный период в сентябре.

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