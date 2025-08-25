165 студентов губернии прошли практику в агропредприятиях

175

В Самарской области 165 студентов завершили практику на сельхозпредприятиях в рамках федерального проекта «Кадры в АПК». Государственную поддержку получили 13 сельхозтоваропроизводителей региона, которым компенсировали до 90% затрат на оплату труда и проживание практикантов.

Федеральный проект «Кадры в АПК» направлен на формирование кадрового резерва агропромышленного комплекса и увеличение доли молодых специалистов до 35 лет на сельхозпредприятиях. В Самарской области на мероприятия программы в 2025 году предусмотрено более 75 млн рублей.

«Мы привлекаем студентов со всей России, зоотехников и инженеров, и после прохождения практики, увидев работу, по окончанию учебного заведения ребята к нам возвращаются. Это эффективная мера поддержки как для предприятий, так и для будущих специалистов», — отметил Сергей Гусев, директор производственных хозяйств ООО «Северная Нива Самара».

Современное сельское хозяйство становится все более привлекательным для молодежи благодаря внедрению искусственного интеллекта, роботизированных систем и развитию новых форматов органического земледелия и агротуризма.

Правительство Самарской области под руководством губернатора Вячеслава Федорищева уделяет особое внимание подготовке кадров для агропромышленного комплекса, делая ставку на практико-ориентированное обучение и раннее погружение в профессию.

«Государственная поддержка в этом направлении открывает новые возможности и перспективы для молодежи, позволяя узнать, попробовать и сделать осознанный выбор своей профессии на всю жизнь», - считают в областном Минсельхозе.



Возможность компенсации затрат на привлечение студентов будет действовать до 2030 года, что, как и другие инструменты государственной поддержки, создает устойчивую основу для развития АПК региона.

«Практика дает реальные навыки и понимание важности аграрного труда, - говорит студент Безенчукского аграрного техникума Андрей Козанков. – Мне нравится, как работает техника, как растет русское зерно, как колосится русская пшеница. Возможно, в будущем смогу открыть и свой собственный бизнес в агросфере».

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области