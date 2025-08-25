165 студентов губернии прошли практику в агропредприятиях

Я нашел ошибку
Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.75
0.5
EUR 93.63
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

165 студентов губернии прошли практику в агропредприятиях

25 августа 2025 14:27
175
Благодаря господдержке.

В Самарской области 165 студентов завершили практику на сельхозпредприятиях в рамках федерального проекта «Кадры в АПК». Государственную поддержку получили 13 сельхозтоваропроизводителей региона, которым компенсировали до 90% затрат на оплату труда и проживание практикантов.

Федеральный проект «Кадры в АПК» направлен на формирование кадрового резерва агропромышленного комплекса и увеличение доли молодых специалистов до 35 лет на сельхозпредприятиях. В Самарской области на мероприятия программы в 2025 году предусмотрено более 75 млн рублей.

«Мы привлекаем студентов со всей России, зоотехников и инженеров, и после прохождения практики, увидев работу, по окончанию учебного заведения ребята к нам возвращаются. Это эффективная мера поддержки как для предприятий, так и для будущих специалистов», — отметил Сергей Гусев, директор производственных хозяйств ООО «Северная Нива Самара».

Современное сельское хозяйство становится все более привлекательным для молодежи благодаря внедрению искусственного интеллекта, роботизированных систем и развитию новых форматов органического земледелия и агротуризма.

Правительство Самарской области под руководством губернатора Вячеслава Федорищева уделяет особое внимание подготовке кадров для агропромышленного комплекса, делая ставку на практико-ориентированное обучение и раннее погружение в профессию.

«Государственная поддержка в этом направлении открывает новые возможности и перспективы для молодежи, позволяя узнать, попробовать и сделать осознанный выбор своей профессии на всю жизнь», - считают в областном Минсельхозе.
 

Возможность компенсации затрат на привлечение студентов будет действовать до 2030 года, что, как и другие инструменты государственной поддержки, создает устойчивую основу для развития АПК региона.

«Практика дает реальные навыки и понимание важности аграрного труда, - говорит студент Безенчукского аграрного техникума Андрей Козанков. – Мне нравится, как работает техника, как растет русское зерно, как колосится русская пшеница. Возможно, в будущем смогу открыть и свой собственный бизнес в агросфере».

 

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
273
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
608
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
924
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
920
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1253
Весь список