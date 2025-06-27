Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 100 событий уже объединили проекты «Самарский движ» и «Лето в городе»
Более 100 событий уже объединили проекты «Самарский движ» и «Лето в городе»
20-летняя девушка в Борском районе сбила подростков
20-летняя девушка в Борском районе сбила подростков
В Сызранском районе ребенок пострадал в стоящей машине
В Сызранском районе ребенок пострадал в стоящей машине
Жителей Самарской области ждут прохладные выходные
Жителей Самарской области ждут прохладные выходные
количество поездок молодежи с начала года увеличилось на 11%
Количество поездок молодежи с начала года увеличилось на 11%
В Самаре состоится премьера концертной программы «Ожидание»
В Самаре состоится премьера концертной программы «Ожидание»
16% компаний развивают сотрудничество с вузами, причем в регионах активнее, чем в столицах
16% компаний развивают сотрудничество с вузами, причем в регионах активнее, чем в столицах
Сегодня в Самарской области работает 289 социальных предприятий, состоящих в специальном реестре.
Сегодня в Самарской области работает 289 социальных предприятий, состоящих в специальном реестре
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.21
0.01
EUR 91.66
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

16% компаний развивают сотрудничество с вузами, причем в регионах активнее, чем в столицах

27 июня 2025 13:27
81
16% компаний развивают сотрудничество с вузами, причем в регионах активнее, чем в столицах

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители кадровых служб 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Согласно данным опроса, 16% российских компаний сотрудничают с вузами, предоставляя возможность трудоустройства выпускникам. За год этот показатель вырос на 5 процентных пунктов. Чаще всего такие программы внедрены в крупных организациях с численностью персонала более 1000 человек (42%). Среди компаний из разных отраслей деятельности сотрудничество с университетами больше распространено в IT-сфере (30%), образовании (27%) и промышленности (19%).

Большинство россиян поддерживает возврат системы распределения выпускников. Среди работодателей таких 47%. Наибольший интерес к этой инициативе проявляют предприятия с численностью от 100 до 1000 человек (55%), компании из производственного сектора, медицины и фармацевтики (по 60%). В сферах образования, логистики и финансов идею также поддерживает каждая вторая организация.

В Москве 49% компаний выступают за восстановление программы распределения, в Санкт-Петербурге — 48%, а в регионах — 46%. Стоит отметить, что в отличие от столичных организаций, работодатели в регионах более активно взаимодействуют с высшими учебными заведениями: 17% против 15% в Москве и 11% в Санкт-Петербурге.


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 199
Время проведения: 2—20 июня 2025 года
Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
Размер выборки: 1000 респондентов

Вопрос: «Хотела бы ваша компания участвовать в программе распределения выпускников вузов (если власти примут решение вернуться к этой системе)?»

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
количество поездок молодежи с начала года увеличилось на 11%
27 июня 2025, 13:40
Количество поездок молодежи с начала года увеличилось на 11%
Согласно данным исследования, молодежь чаще отправляется в путешествия: зумеры составляют 60% поездок внутри страны и 51% за границу. Туризм
66
Российские женщины рассказали о готовности участвовать в строительстве дома
27 июня 2025, 12:12
Российские женщины рассказали о готовности участвовать в строительстве дома
Россиянки рассказали, что не ожидают от мужчин полной ответственности за строительство дома. Общество
92
11% самарцев приходилось в последнее время заказывать себе обед с доставкой на работу
27 июня 2025, 11:01
11% самарцев приходилось в последнее время заказывать себе обед с доставкой на работу
В среднем обед на работе в этом году обходится в 640 рублей. Общество
128
В центре внимания
Самарская область в июле проведет Фестиваль бардовской песни
27 июня 2025  12:47
Самарская область в июле проведет Фестиваль бардовской песни
123
Самарская область вошла в ТОП-10 по стране по количеству заявок на Международную премию #МЫ ВМЕСТЕ
27 июня 2025  12:43
Самарская область вошла в ТОП-10 по стране по количеству заявок на Международную премию #МЫ ВМЕСТЕ
119
В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю
27 июня 2025  10:30
В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю
860
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре
26 июня 2025  13:26
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре
376
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
26 июня 2025  09:25
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
477
Весь список