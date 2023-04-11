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14 апреля в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах

11 апреля 2023 11:38
115
14 апреля в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах

14 апреля в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования Администрации Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе «Поиск заявлений»).

Информация о наличии свободных мест в МОО размещена на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/. Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.

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