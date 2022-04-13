14 апреля состоится первый интенсив по комьюнити-менеджменту для самарских студентов

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В четверг, 14 апреля, в 11:00 в Самарском медицинском колледже имени Н. Ляпиной по адресу: ул. Полевая, 80 состоится первый интенсив по комьюнити-менеджменту для самарских студентов.

Участников проекта научат создавать и продвигать молодые волонтерские сообщества. Как отмечают организаторы, тренинги «Школы комьюнити-менеджмента» разработаны специально для идейных вдохновителей волонтерских сообществ, которые стремятся улучшить отношения в команде, понимать мотивацию друг друга и грамотно организовывать активное общество вокруг себя.

Интенсив состоит из двух блоков, которые раскроют содержание обширных и важных тем. Блок «Тим-лидерство» включает себя информацию о том, что такое волонтёрство, как использовать ресурсы и сервисы для привлечения добровольцев и почему так важна подготовка к тому или иному мероприятию. Во второй части интенсива спикеры расскажут о том, что такое сообщество, как грамотно начать работу с сообществом и его участниками, а также о том, как важно распределение ролей в команде.

По итогам всех лекций «Школы комьюнити менеджмента» организаторы выберут самых активных и амбициозных участников, которые попадут на выездной обучающий лагерь-семинар. Это и станет завершающим мероприятием, на котором студенты смогут посетить воркшопы и тренинги от спикеров и тренеров региона.

Фото: администрация Самары