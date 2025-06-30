‍1158 выпускникам колледжа имени Нины Ляпиной вручили дипломы

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В Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной и его филиалах состоялись торжественные церемонии вручения дипломов выпускникам 2025 года.

В этом году количество выпускников медицинских колледжей составляет 2230 человек. Большая часть выпускников подготовлена на базе Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной, в том числе 600 медицинских сестёр/братьев, 103 фельдшера, 311 фармацевтов, 76 зубных техников, 45 акушерок, 23 лабораторных техника.

Молодых специалистов поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов:

"Сегодня вы полноправно выходите в большую жизнь, в систему нашего здравоохранения. Созданные рабочие места нуждаются в ваших профессиональных руках и знаниях. Вас ждут наставники, готовые передавать свой опыт. За эти годы вы приобрели много знаний и навыков, однако наша профессия требует постоянного обучения и совершенствования на протяжении всей жизни. Именно в вас сегодня нуждаются наши жители — в вашей теплоте и доброте. Каждому из вас я желаю, в первую очередь, дальнейшего развития и личностного роста. Не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь вперёд".

Директор Самарского медицинского колледжа имени Ляпиной Надежда Ярочкина рассказала, что 293 выпускника окончили обучение с отличием, а 15 выпускников будут награждены медалью Губернатора Самарской области «За особые успехи в профессиональном образовании».

"Дорогие выпускники! Мы с вами учились профессиональным компетенциям, этике, деонтологии, любви, уважению к ближнему и многим другим вещам. И всё это в нашей с вами жизни вот за этот период времени. Я вас очень прошу не изменяйте вашей любимой профессии, потому что вы очень нужны медицинским организациям. Желаю вам счастливой профессиональной жизни! В добрый путь!", - отметила Надежда Ярочкина.



В этот день поздравления прозвучали не только в адрес студентов. Почётными знаками и благодарственными письмами Губернатора Самарской области были отмечены преподаватели колледжа – за вклад в развитие медицины и подготовку будущих профессионалов.

Фото: минздрав СО