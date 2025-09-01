1 сентября во всех школах Самары проходят торжественные линейки, посвященные Дню знаний

152

В этом году в них участвуют более 130 тысяч школьников, в том числе почти 11 тысяч первоклассников.

В школе № 12 имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова и школе № 28 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева в празднике с учениками, их родителями и педагогами принял участие глава города Самара Иван Носков вместе с участником региональной программы «Школа героев» Александром Семеновым и членом Ассоциации ветеранов СВО Игорем Шубой.

«Сколько бы тебе ни было лет, к празднику Дня знаний невозможно оставаться равнодушным. Первоклашкам желаю, чтобы школа стала для них вторым домом, выпускникам – успешной подготовки к экзаменам и высоких баллов. И, конечно, желаю всем школьникам и студентам Самары новых открытий, знаний, успехов и побед! Дружите, занимайтесь спортом, наукой, творчеством. Родителям и педагогам – терпения и мудрости. Помогайте друг другу, и тогда учебный год обязательно пройдет успешно! С праздником!»

– сказал глава города Самара Иван Носков.

После линеек для школьников Самары прошел патриотический урок, открывший цикл еженедельных внеурочных занятий «Разговоры о важном». Напомним, они будут проходить во всех классах по понедельникам после церемонии поднятия флага и исполнения гимна России.