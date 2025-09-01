1 сентября во всех школах Самары проходят торжественные линейки, посвященные Дню знаний

Я нашел ошибку
Главные новости:
В начале торжества прошла знаменная группа из числа кадетов.
В Самарском кадетском корпусе прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний
Первоклассники – дети участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, отправились на торжественные линейки в сопровождении боевых товарищей своих отцов.
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Он также пригласил ребят в кадровый резерв областного правительства, чтобы они участвовали в обсуждении задач развития, подсказывали направления, по которым необходимо усиливать работу.
Вячеслав Федорищев отметил студентов-стипендиатов Самарского университета им. Королева
Об ученых, которые воевали и защищали страну своим знанием, о людях, которые решали нерешаемые задачи и находили выход из безвыходных ситуаций в экстремальных условиях войны.
«ЗИМ Галерея»: Григорий Циденков расскажет об открытиях куйбышевских ученых в годы войны 
После службы сотрудникам СИЗО-1 преставилась возможность подняться на колокольню и попробовать ударить в колокола.
Сотрудники СИЗО-1 посетили Софийский собор в день памяти преподобного Пимена Угрешского
Правительство Самарской области помогает ветеранам специальной военной операции интегрироваться в отрасли экономики.
Ветеран СВО из «Школы героев» познакомился с производством и применением дронов в аграрном секторе
Учебное заведение носит имя подполковника полиции Дениса Лазутина, офицера спецподразделения, героически погибшего в бою.
Росгвардейцы СО посетили торжественную линейку в лицее, который носит имя их коллеги
Со слов 20-летнего водителя автомобиля, он перепутал педали, из-за чего не справился с управлением и совершил наезд.
Перепутал педали: в Безенчуке автомобиль наехал на дорожное ограждение и дерево
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
1 сентября во всех школах Самары проходят торжественные линейки, посвященные Дню знаний

1 сентября 2025 13:58
152
1 сентября во всех школах Самары проходят торжественные линейки, посвященные Дню знаний

В этом году в них участвуют более 130 тысяч школьников, в том числе почти 11 тысяч первоклассников. 

 В школе № 12 имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова и школе № 28 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева в празднике с учениками, их родителями и педагогами принял участие глава города Самара Иван Носков вместе с участником региональной программы «Школа героев» Александром Семеновым и членом Ассоциации ветеранов СВО Игорем Шубой.

«Сколько бы тебе ни было лет, к празднику Дня знаний невозможно оставаться равнодушным. Первоклашкам желаю, чтобы школа стала для них вторым домом, выпускникам – успешной подготовки к экзаменам и высоких баллов. И, конечно, желаю всем школьникам и студентам Самары новых открытий, знаний, успехов и побед! Дружите, занимайтесь спортом, наукой, творчеством. Родителям и педагогам – терпения и мудрости. Помогайте друг другу, и тогда учебный год обязательно пройдет успешно! С праздником!»
 – сказал глава города Самара Иван Носков. 

После линеек для школьников Самары прошел патриотический урок, открывший цикл еженедельных внеурочных занятий «Разговоры о важном». Напомним, они будут проходить во всех классах по понедельникам после церемонии поднятия флага и исполнения гимна России.

