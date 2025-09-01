1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников

179

В 2025/2026 учебном году в губернии будут работать 666 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Общее число учащихся школ, лицеев и гимназий в Самарской области составит 364 376 человек. Первоклассников ожидается 34 642, а одиннадцатиклассников - 12 951.



1 сентября во всех образовательных учреждениях пройдут торжественные линейки (0+), посвященные Дню знаний. Состоятся церемонии выноса и поднятия Государственного флага, исполнение гимна.



Сегодня охранять общественный порядок будут полицейские. Представители ППС займутся патрулированием территорий, а сотрудники ГИБДД проконтролируют соблюдение правил дорожного движения. Кроме того, при проведении мероприятий усилят контрольно-пропускной режим, пишет Сова.