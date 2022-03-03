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1 марта начинается Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности для школьников

3 марта 2022 13:47
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1 марта начинается Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности для школьников

Всероссийская онлайн-олимпиада для учеников 1–9 классов пройдет на образовательной онлайн-платформе. Принять участие в ней можно в течение месяца – в любой день с 1 до 31 марта.

«Мы видим у молодых ребят большой запрос на самостоятельную работу и реализацию своих талантов не по найму, а в рамках своего дела или в статусе самозанятого, в интернете или креативных отраслях. Я считаю важным правильно подготовить их к этому этапу жизни. Развитие предпринимательской инициативы, переход от идеи к ее воплощению и успешной реализации проходит более успешно на основе системных знаний о финансовых, банковских процессах, системе налогообложения и других основах финансовой грамотности. Мы уделяем большое внимание работе с молодыми предпринимателями – за прошлый год более 350 тысяч молодых индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан получили различные виды поддержки. Почти 85 тысяч молодых предпринимателей и самозанятых прошли образовательные мероприятия. Кроме того, для школьников мы проводим и поддерживаем молодежные форумы, открытые уроки и кейс-чемпионаты.», - рассказала Татьяна Александровна Илюшникова - Заместитель Министра экономического развития РФ.

Задания олимпиады на конкретных примерах из повседневной жизни объясняют, как грамотно распределять финансы и управлять денежными средствами. Они помогут научиться распознавать приемы мошенников и маркетинговые уловки, планировать личные сбережения и расходы, безопасно пользоваться банковской картой. Отдельные блоки задач посвящены развитию предпринимательских качеств и бережному отношению к природе как части культуры потребления.

«Участвовать в олимпиаде под силу всем школьникам, это такая проба пера в мире финансов, – отметил первый заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин. – Но в этом году, помимо заданий на формирование привычек финансово грамотного человека, мы сделали акцент на теме «Деньги и экология»: как потреблять разумно, снижая тем самым нагрузку и на личный бюджет, и на окружающую среду. Проблема сохранения мира волнует всех, и очень важно, чтобы дети с раннего возраста тоже были включены в этот процесс».

После завершения основного тура в личных кабинетах участника и учителя появятся результаты олимпиады: информация о количестве набранных баллов и электронная награда, которую позже можно будет добавить к портфолио. Участники получат сертификаты, а учителя — личные благодарственные письма и письма школе.

 

Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина России, НИФИ, Минэкономразвития России в целях реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие в ней бесплатное.

 

В 2021 году в олимпиаде участвовали более 800 тыс. школьников.

 

Дополнительная информация:

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников проводится на онлайн-образовательной платформе «Учи.ру». 

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