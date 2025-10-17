«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 

115

В технопарке в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» 23 октября пройдёт традиционный День инноватора. Он призван помочь технологическим предпринимателям разобраться в возможностях, созданных на уровне региона и страны для развития инновационных проектов.

Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты: Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», Агентство по технологическому развитию, Центр поддержки инжиниринга и инноваций, Фонд поддержки технологического предпринимательства, технопарк «Жигулёвская долина».

Участники мероприятия узнают об особенностях грантовых программ, инжиниринговых сервисах, преимуществах статуса резидента технопарков, особых мерах поддержки для малых технологических компаний. На мастер-классах и индивидуальных консультациях предприниматели получат практические рекомендации и пошаговые инструкции для заполнения заявок на грантовые конкурсы и иные меры поддержки.

Мероприятие является ежегодным, проводится в технопарке с 2022 года. Организаторами выступают Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, технопарк «Жигулёвская долина».

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулёвская долина»