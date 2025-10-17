Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область в топе регионов по числу участников, допущенных до полуфиналов: 30 семейных команд приглашены от нашего региона. 
«Это у нас семейное»: участники конкурса поделились секретами воспитания ко Дню отца
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений.
В Клиниках СамГМУ вернули к полноценной жизни молодого пациента, страдавшего от мочекаменной болезни
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии».
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Фестиваль дает возможность местным предприятиям представить свою продукцию широкой аудитории, наладить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами и экспертами отрасли, а также найти новые рынки сбыта, в том числе федерального и международного уровня.
В Самаре открылся четвертый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Внимание! Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара»: плановые ремонтно-профилактические работы на неделю
Целью мероприятия стало знакомство с передовыми практиками и технологиями, применяемыми на одном из ключевых предприятий региона.
Участники «Школы героев» осваивали мастерство управления на КбшЖД
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 

17 октября 2025 15:32
115
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.

В технопарке в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» 23 октября пройдёт традиционный День инноватора. Он призван помочь технологическим предпринимателям разобраться в возможностях, созданных на уровне региона и страны для развития инновационных проектов. 

Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты: Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», Агентство по технологическому развитию, Центр поддержки инжиниринга и инноваций, Фонд поддержки технологического предпринимательства, технопарк «Жигулёвская долина».

Участники мероприятия узнают об особенностях грантовых программ, инжиниринговых сервисах, преимуществах статуса резидента технопарков, особых мерах поддержки для малых технологических компаний. На мастер-классах и индивидуальных консультациях предприниматели получат практические рекомендации и пошаговые инструкции для заполнения заявок на грантовые конкурсы и иные меры поддержки.

Мероприятие является ежегодным, проводится в технопарке с 2022 года. Организаторами выступают Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, технопарк «Жигулёвская долина». 

 

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулёвская долина»

Теги: Тольятти

