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«Жигулёвская долина»: технологические стартапы региона поборются за приз Стартап-тура
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«Жигулёвская долина»: технологические стартапы региона поборются за приз Стартап-тура

29 марта 2024 14:25
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Каждый из 6 городов России, в которых проходит Стартап-тур, самостоятельно определяет ключевую тему конкурсных проектов.

18 апреля в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» пройдёт Стартап-тур Фонда «Сколково». Одной из важнейших составляющих этого мероприятия является конкурс инновационных технологических проектов.

Каждый из 6 городов России, в которых проходит Стартап-тур, самостоятельно определяет ключевую тему конкурсных проектов. В Тольятти это «Передовые технологии беспилотных авиационных систем (БАС)». Приём проектов на конкурс ведётся в трёх номинациях: передовые промышленные технологии БАС (Software); передовые промышленные технологии БАС (Hardware); биомедицинские технологии.

До 3 апреля стартап из любого региона страны может подать заявку на участие в конкурсе тольяттинского этапа. Эксперты отберут наиболее интересные проекты, авторы которых будут приглашены в «Жигулёвскую долину» на очный полуфинал 18 апреля. Менторы из «Сколково» помогут каждому полуфиналисту подготовиться к защите проекта перед экспертным жюри. В этот же день состоится гранд-финал, который определит лучшие проекты Стартап-тура Тольятти.

Победитель гранд-финала получит денежный приз – 300 000 рублей, а также статус резидента Фонда «Сколково». Всем участникам финала организаторы подарят билеты на технологическую конференцию Startup Village в «Сколково». Полуфиналисты получат возможность бесплатно пройти Fast Track – ускоренную программу экспертизы на резидентство в «Сколково».

Чтобы принять участие в конкурсе проектов Стартап-тура, необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса startup-tour.ru и выбрать город Тольятти. Получить консультацию по поводу подачи заявок можно по телефону технопарка «Жигулёвская долина» (8482) 93-00-93.

 

Фото:  технопарк «Жигулёвская долина»

Теги: Мероприятия Тольятти

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