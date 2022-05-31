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XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс» с 20 по 26 июня
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XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс» с 20 по 26 июня

31 мая 2022 13:07
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XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс» с 20 по 26 июня

С 20 по 26 июня в театре «Дилижанс» пройдёт XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции». В этом году фестиваль исследует тему «Режиссёр + Художник» и проходит под девизом «Создаём миры!».

Афиша XIII фестиваля включает две программы: внеконкурсную гостевую и конкурсную лабораторию. Впервые за всю историю фестиваля к участию в лаборатории привлечены не только режиссёры, но и театральные художники.

В гостевой программе представлены три театральные работы. В день открытия фестиваля будет показан спектакль «Никитинского театра» (г. Воронеж) «Двенадцатая ночь, или как угодно» (16+) по пьесе Уильяма Шекспира. В 2022 году спектакль получил три номинации российской национальной театральной премии «Золотая Маска»: «спектакль малой формы», «работа режиссёра» (Юрий Муравицкий) и «работа художника по костюмам» (Ваня Боуден). 

Ещё два спектакля гостевой программы созданы театральными режиссёрами и художниками из Тольятти. Екатерина Зубарева (театр «Дилижанс») представит эскиз спектакля по мотивам повести Чингиза Айтматова «Белый пароход» (12+). Постановка Галины Швецовой-Скрипинской (молодёжный театр «Вариант») и художницы Алисы Якиманской «Ах, Йозеф Мадершпрегер, изобретатель швейной машинки» (16+) основана на пьесе тольяттинского драматурга Вадима Леванова.

Конкурсную лабораторную программу фестиваля составят 4 эскиза будущих спектаклей от творческих тандемов режиссёров и художников из Москвы, Луганска и Тольятти. По неизменным правилам фестиваля, судьбу лабораторных спектаклей определят зрители: им предстоит выбрать лучший спектакль, который войдёт в репертуар театра в качестве премьеры нового театрального сезона. Остальные спектакли можно будет увидеть только один раз - на фестивале.

Александр Баркар (г. Луганск/Москва) и Юлия Пичугина (г. Москва) представят эскиз «Осенняя скука» (16+) по пьесе Николая Некрасова. Анна Башенкова и Алина Алимова (г. Москва) выбрали для постановки сказку Анны Богачёвой «Не ёжик» (3+).Павел Кравец и Екатерина Ряховская покажут сказочную притчу «Семь морей» (6+) по мотивом японской сказки «Почему у медузы нет костей?». Тольяттинский тандем Алёны Савельевой и Елизаветы Будко представит на фестивале спектакль «Эмиль большая голова» (12+) по пьесе Светланы Баженовой. Все роли в спектаклях лаборатории исполнят актёры театра «Дилижанс».

Традиционно после каждого фестивального спектакля будут проходить открытые зрительские обсуждения с участием экспертов в области театра. В экспертный совет XIII фестиваля вошли театральный художник Юрий Хариков (г. Москва) и театральный критик Оксана Кушляева (г. Санкт-Петербург).

Фестиваль закроется спектаклем, победившим в прошлогодней конкурсной программе – авторской постановкой Алёны Савельевой «Такие правила» (0+).

Теги: Мероприятия

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