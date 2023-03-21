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В Тольятти в центральной библиотеке им. В. Н. Татищева прошла презентация книги «Сила – в людях!»

21 марта 2023 11:47
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В Тольятти в центральной библиотеке им. В. Н. Татищева прошла презентация книги «Сила – в людях!»

Гости мероприятия познакомились не только с новой книгой, но и с героями этого сборника – участниками строительства города. Эта книга о лучших людях КГС вышла в декабре 2022 года, в год 285-летнего юбилея города, содержит множество исторических фотографий. Книга  посвящена 70-летию создания строительной организации «Куйбышевгидрострой» и 40-летию музея Куйбышевгидростроя им. Н. Ф. Семизорова школы  № 16. В ней собраны воспоминания ветеранов КГС о строительстве ГЭС, городов Тольятти и Жигулевска, заводов большой химии, ТЭЦ, ВЦМ, ВАЗа. Как же эта книга писалась? Почему ее решили  издать? Кто участвовал в издании книги? На эти вопросы  ответил автор-составитель Тамара Петровна Теняева, которая на протяжении более 40 лет возглавляет музей КГС им. Семизорова в школе № 16. 

Своими воспоминаниями о строительстве города также поделились:  Николай Иванович Михайлов -  легендарная личность, участник  строительства ГЭС, Эсфира Константиновна Платонова  - корректор книги, Наталья Михайловна Ланкова – директор Тольяттинского краеведческого музея, Валентина Чучкалова - заместитель председателя городского совета ветеранов,  Н.Уткин – член Совета Фонда им. Семизорова, Владимир Яковлевич Костин – ветеран КГС , Ф.Г. Лобода  – исполнительный директор фонда им. Н. Ф. Семизорова. 

Отметим, что книга выпущена при финансовой поддержке Фонда им. Семизорова.

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