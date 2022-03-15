Я нашел ошибку
Главные новости:
«Единая Россия» поможет в восстановлении освобожденных территорий Донбасса
«Единая Россия» поможет в восстановлении освобожденных территорий Донбасса
В СГИК пройдёт концерт русской классической музыки
В СГИК пройдёт концерт русской классической музыки
Самарская область принимает участие в 28 международной туристической выставке
Самарская область принимает участие в 28 международной туристической выставке
Правительство опубликовало подробные правила получения «кредитных каникул» физлицами
Правительство опубликовало подробные правила получения «кредитных каникул» физлицами
Американский фармацевтический гигант Pfizer продолжит поставлять медикаменты в Россию
Pfizer продолжит поставлять медикаменты в Россию
В Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
В Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
В России могут ужесточить наказание за незаконный обмен валюты
В России могут ужесточить наказание за незаконный обмен валюты
с российского рынка могут исчезнуть иностранные газировки и алкоголь
С российского рынка могут исчезнуть иностранные газировки и алкоголь
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 115.2
-1.55
EUR 127.23
-1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»
Самарцев научат делать скворечники
14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Тольятти стартовал приём заявок на фестиваль «Счастье»

15 марта 2022 11:27
109
В Тольятти стартовал приём заявок на фестиваль «Счастье»

V Городской фестиваль «Счастье» в 2022 году пройдет в рамках  Губернского проекта «Культурное сердце России» в формате онлайн. В этом году он посвящен 285-летию со дня основания Ставрополя-Тольятти.

Целью фестиваля является создание условий для выявления и творческой реализации творческих коллективов и исполнителей, развивающихся в разных жанрах и направлениях творчества.

Заявку на участие может подать любой желающий! Участники  делятся на три возрастных категории: 5 - 12 лет (дети), 13-17 лет (молодежь), от 18 (взрослые). Участие в фестивале – бесплатное.

Номинации фестиваля:

«Поющее счастье» (вокальный жанр, любое направление, соло, дуэт, ансамбль, хор);

«Музыкальное счастье» (инструментальный жанр, любое направление, соло, дуэт, ансамбль, оркестр); 

«Танцующее счастье» (танцевальный жанр, любое направление, соло, дуэт, коллектив); 

«Цирковое счастье» (цирковое искусство, любое направление, соло, дуэт, коллектив);

«Театральное счастье» (театральный жанр, любое направление, соло, дуэт, коллектив). 

Фестиваль пройдет с 10 марта по 14 мая 2022 г. в несколько этапов:

• сбор заявок и видеороликов участников  –  с 10 марта по 31 марта 2022 г. – через электронную форму регистрации заявок: 

https://forms.yandex.ru/cloud/620f856847cad2b37d773972/  

• отборочный этап – с 1 апреля до 15 апреля 2022 г.

• из видеороликов победителей (1, 2, 3 место) будет смонтирована видео - концерт, который будет размещен на сайте и в группе МАУ «КЦ «Автоград» на сайте ВКонтакте.

Также состоится дополнительное зрительское голосование с 18 апреля по 24 апреля 2022 г. в группе МАУ «КЦ «Автоград» на сайте ВКонтакте (среди видеороликов участников, которые по результатам отборочного этапа заняли 1, 2, 3 место в номинации и возрастной категории) 

Завершится фестиваль 14 мая 2022 г. на территории культурного центра «Автоград» (ул. Юбилейная, 8) гала-концертом, в программу которого войдут творческие номера, занявшие 1 место в номинации и возрастной категории. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров провёл заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона
15 марта 2022  09:24
Дмитрий Азаров провёл заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона
165
Дмитрий Азаров встретился с примой Большого театра, чтобы обсудить новые проекты и идеи.
14 марта 2022  21:42
Бал для выпускников, городские танцевальные площадки и новые спектакли: Дмитрий Азаров обсудил творческие проекты с Илзе Лиепа
604
700 тонн в неделю: поставки сахара в регион идут в прежнем объёме, ажиотаж начинает падать.
14 марта 2022  19:10
Дмитрий Азаров о контроле цен со стороны антимонопольной службы: «Ситуация требует оперативных решений»
616
Стало известно, какие здания изымут для строительства метро
14 марта 2022  13:30
Стало известно, какие здания изымут для строительства метро "Театральная" в Самаре
668
Виктор Кудряшов провел встречу с производителями строительных материалов
14 марта 2022  12:59
Виктор Кудряшов провел встречу с производителями строительных материалов
420
Весь список