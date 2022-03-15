В Тольятти стартовал приём заявок на фестиваль «Счастье»

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V Городской фестиваль «Счастье» в 2022 году пройдет в рамках Губернского проекта «Культурное сердце России» в формате онлайн. В этом году он посвящен 285-летию со дня основания Ставрополя-Тольятти.

Целью фестиваля является создание условий для выявления и творческой реализации творческих коллективов и исполнителей, развивающихся в разных жанрах и направлениях творчества.

Заявку на участие может подать любой желающий! Участники делятся на три возрастных категории: 5 - 12 лет (дети), 13-17 лет (молодежь), от 18 (взрослые). Участие в фестивале – бесплатное.

Номинации фестиваля:

«Поющее счастье» (вокальный жанр, любое направление, соло, дуэт, ансамбль, хор);

«Музыкальное счастье» (инструментальный жанр, любое направление, соло, дуэт, ансамбль, оркестр);

«Танцующее счастье» (танцевальный жанр, любое направление, соло, дуэт, коллектив);

«Цирковое счастье» (цирковое искусство, любое направление, соло, дуэт, коллектив);

«Театральное счастье» (театральный жанр, любое направление, соло, дуэт, коллектив).

Фестиваль пройдет с 10 марта по 14 мая 2022 г. в несколько этапов:

• сбор заявок и видеороликов участников – с 10 марта по 31 марта 2022 г. – через электронную форму регистрации заявок:

https://forms.yandex.ru/cloud/620f856847cad2b37d773972/

• отборочный этап – с 1 апреля до 15 апреля 2022 г.

• из видеороликов победителей (1, 2, 3 место) будет смонтирована видео - концерт, который будет размещен на сайте и в группе МАУ «КЦ «Автоград» на сайте ВКонтакте.

Также состоится дополнительное зрительское голосование с 18 апреля по 24 апреля 2022 г. в группе МАУ «КЦ «Автоград» на сайте ВКонтакте (среди видеороликов участников, которые по результатам отборочного этапа заняли 1, 2, 3 место в номинации и возрастной категории)

Завершится фестиваль 14 мая 2022 г. на территории культурного центра «Автоград» (ул. Юбилейная, 8) гала-концертом, в программу которого войдут творческие номера, занявшие 1 место в номинации и возрастной категории.