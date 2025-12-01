В Тольятти стала вакантной должность директора департамента образования

Лариса Лебедева, возглавлявшая департамент с 2019 года, ушла в отставку по собственному желанию. Отставку подтвердили в пресс‑службе администрации Тольятти.

Лебедевой 17 декабря исполнится 65 лет. В 2002–2016 годах она была директором тольяттинской школы №59 имени Г.К.Жукова. В 2016–2019 годах возглавляла в администрации Тольятти управление образования и занятости департамента образования.

Департамент образования — один из крупнейших в администрации Тольятти по объёму осваиваемых денежных средств. В 2025 году департамент должен освоить более 11,4млрд рублей, в том числе 7,3млрд из вышестоящих бюджетов.

Отставка Лебедевой завершает обновление социального блока в администрации Тольятти: с сентября 2024 года сменились руководители всех подразделений этого направления, пишет Обоз-инфо.