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В Тольятти состоится открытие выставки Вятского палеонтологического музея «Древняя жизнь»

13 апреля 2023 14:11
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 Экспонаты охватывают огромный временной интервал – более 500 миллионов лет.

20 апреля в 12.00 в Тольяттинском краеведческом музее состоится открытие выставки Вятского палеонтологического музея «Древняя жизнь» (6+).

Животный мир нашей планеты огромен и разнообразен, количество видов живой природы постоянно увеличивается. А если посмотреть вглубь времен – многие вспомнят только динозавров. Однако это лишь малая часть многообразия, обитавшего на нашей планете до появления человека. Передвижной выставочный проект «Древняя жизнь» познакомит своих посетителей с тем миром.

 Экспонаты охватывают огромный временной интервал – более 500 миллионов лет. На выставке рассказывается о том, как возникла жизнь на нашей планете, как шло поэтапное развитие и усложнение животного мира до момента вымирания динозавров.

На выставке представлено более 50 экспонатов – разнообразные живые организмы из различных геологических эпох. Наиболее масштабными экспонатами являются реконструкции черепов тираннозавра и трицератопса (длина около 1,2 метра), а также самые крупные представители Котельничской фауны. Экспонируются копии энциклопедических находок археоптериксов, обнаруженных в Германии в XIX столетии, летающих ящеров птеродактилей и рамфоринхов, скелеты морских ящеров из Германии, летающих рептилий, кладки яиц динозавров и многие другие уникальные находки.

В рамках работы выставки демонстрируется научно-популярный фильм о Котельничском местонахождении парейазавров и палеонтологических раскопках на нём.

Выставка будет работать в Выставочном зале музея (ул. Баныкина, 14) до 30 июня 2023 года, сообщает пресс-служба музея.

 

Фото:   пресс-служба музея

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