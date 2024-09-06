В Тольятти снесут легендарный плавучий ресторан

42

Плавучий ресторан — некогда знаковое место жителей Комсомольского района — похоже, доживает свои последние дни. Власти сообщили, что начали искать способ убрать дебаркадер с воды. Об этом стало известно после визита чиновников и депутатов гордумы на набережную района, пишет 63.ру.

— Дебаркадер медленно уходит под воду. Очевидно, что нужно его отсюда убирать, хоть и процесс этот совсем не простой из-за огромного веса сооружения. Обсудили возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Всё усложняют ряд юридических моментов, поэтому требуется немало времени. Акваторию, однозначно, очистим, но важно сделать все по требованиям законодательства, — сообщил депутат Вадим Гребеньков.

Заведение КРЦ-919 на берегу Волги было приметным местом набережной Комсомольского района. Особенно хорошо его помнит молодежь 90-ых годов — в те времена здесь проходили самые зажигательные вечеринки, гремели дискотеки, праздновали свадьбы. С годами часть сооружения ушла под воду, ресторан на воде признали аварийным и закрыли.

Год назад возникла идея восстановить дебаркадер. Но и тогда возникла проблема поднять его с воды на сушу.

-Вес конструкции составляет 800 тонн. Набережная не позволит его поднять, она сама не выдержит. Перевезти по суше такую тяжесть тоже нечем, нет такого транспорта, — говорил Вадим Гребеньков.