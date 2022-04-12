В Тольятти пройдет IV фестиваль «АрхивFEST»

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С 14 по 22 апреля Управление по делам архивов администрации городского округа Тольятти проводит IV фестиваль «АрхивFEST», посвященный историческому юбилею нашего города. Тема фестиваля - «285 лет основания города Ставрополя–Тольятти: вехи истории».

В рамках фестиваля пройдут мероприятия, призванные на основе документов по-новому осветить страницы истории города: выставки архивных документов, мастерские для школьников и студентов, архивные посиделки, конференция для школьников, семинар для архивистов муниципальных организаций и ведомственных архивов, традиционная квест-игра «Архивные детективы».

Открытие фестиваля состоится 14 апреля в 15.00 ч. в актовом зале администрации (пл. Свободы,4). Здесь будет представлена выставка документов «Этюды из истории досуга в Ставрополе–Тольятти» из фондов МКУ «Тольяттинский архив». Только в этот день подлинные архивные документы по истории культуры города и отдыхе горожан можно будет полистать и подержать в руках.