Я нашел ошибку
Главные новости:
Сызранские полицейские встретились с представителями служб безопасности ТЦ и крупных гипермаркетов
Сызранские полицейские встретились с представителями служб безопасности ТЦ и крупных гипермаркетов
Власти объяснили повышение цен на картофель в Самарской области
Власти объяснили повышение цен на картофель в Самарской области
Травматологи – самые дефицитные врачи в Самарской области
Травматологи – самые дефицитные врачи в Самарской области
Самарчанка незаконно перегородила общий коридор в новостройке
Самарчанка незаконно перегородила общий коридор в новостройке
В Самарской области полицейские провели антинаркотические мероприятия в образовательных организациях
В Самарской области полицейские провели антинаркотические мероприятия в образовательных организациях
Самарчанка мошенничала при получении выплат
Самарчанка мошенничала при получении выплат
ЕС продлил действие антироссийского санкционного списка
Бассейновые управления Росводресурсов готовы к пропуску половодья
Бассейновые управления Росводресурсов готовы к пропуску половодья
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.48
EUR 80.61
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Весь список
  • Персональные данные

В Тольятти проходит операция "Должник"

14 марта 2023 10:25
101
В Тольятти проходит операция "Должник"

В период с 6 по 15 марта 2023 года в рамках межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Должник» Тольяттинские полицейские и судебные приставы-исполнители продолжают активную работу по взысканию административных штрафов.

По результатам работы I этапа межведомственного ОПМ «Должник» на 10 марта 2023 года сотрудники полиции совместно с судебными приставами-исполнителями провели 52 мероприятия по отработке лиц, уклоняющихся от добровольной оплаты штрафов, наложенных по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях. По результатам рейдов было принудительно взыскано более 39000 рублей, а также привлечено 28 человек к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа. По итогам рассмотрения протоколов судьями, гражданам назначены административные наказания в виде штрафов в двойном размере ранее неуплаченного штрафа, а также аресты на срок до 15 суток.  

В соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей, по истечении 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, соответствующие материалы сотрудниками полиции в течение 10-ти суток направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Санкция данной статьи предусматривает наложение на виновное лицо административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов.

 

По всем вопросам, касающимся оплаты административных штрафов, необходимо обращаться в подразделения по исполнению административного законодательства (ИАЗ)
 У МВД России по г. Тольятти:

Группа по ИАЗ отдела полиции по Автозаводскому району 1:

ул. Дзержинского, 15; кабинет № 110; телефон: 93-61-33.

Группа по ИАЗ отдела полиции по Автозаводскому району 2:

ул. Автостроителей, 55; кабинет № 213; телефон: 93-46-25.

Группа по ИАЗ отдела полиции по Комсомольскому району:

ул. Коммунистическая, 120; кабинет № 1; телефон: 93-47-22.

Группа по ИАЗ отдела полиции по Центральному району:

ул. Чапаева, 64 «А»; кабинет № 111; телефон: 93-49-19.

Отделение по ИАЗ У МВД России по г. Тольятти:

ул. Л.Толстого, 38; кабинет № 300; телефоны: 93-62-34, 93-62-35

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
17 марта в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
14 марта 2023  11:00
17 марта в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
125
В Самарской области состоится совместный прием Уполномоченным по правам человека и главным судебным приставом региона
14 марта 2023  10:39
В Самарской области состоится совместный прием Уполномоченным по правам человека и главным судебным приставом региона
114
13 марта состоялось совещание в рамках парламентской координационной группы по вопросам СВО, которую возглавляет первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
13 марта 2023  20:27
Дмитрий Азаров представил опыт региона по организации отпуска бойцов на парламентской координационной группе по вопросам СВО
1097
Губернатор поручил главам муниципалитетов провести завтрашний день на проблемных участках, лично контролировать работу служб и к вечеру доложить о текущей ситуации.
13 марта 2023  18:42
Главы городов и районов Самарской области доложили губернатору о борьбе с паводком
351
Жителей Самарской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе проектов «Моя семья – моя Россия»
13 марта 2023  11:44
Жителей Самарской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе проектов «Моя семья – моя Россия»
710
Весь список