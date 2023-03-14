В Тольятти проходит операция "Должник"

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В период с 6 по 15 марта 2023 года в рамках межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Должник» Тольяттинские полицейские и судебные приставы-исполнители продолжают активную работу по взысканию административных штрафов.

По результатам работы I этапа межведомственного ОПМ «Должник» на 10 марта 2023 года сотрудники полиции совместно с судебными приставами-исполнителями провели 52 мероприятия по отработке лиц, уклоняющихся от добровольной оплаты штрафов, наложенных по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях. По результатам рейдов было принудительно взыскано более 39000 рублей, а также привлечено 28 человек к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа. По итогам рассмотрения протоколов судьями, гражданам назначены административные наказания в виде штрафов в двойном размере ранее неуплаченного штрафа, а также аресты на срок до 15 суток.

В соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей, по истечении 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, соответствующие материалы сотрудниками полиции в течение 10-ти суток направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Санкция данной статьи предусматривает наложение на виновное лицо административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до 15-ти суток , либо обязательные работы на срок до 50-ти часов .

По всем вопросам, касающимся оплаты административных штрафов, необходимо обращаться в подразделения по исполнению административного законодательства (ИАЗ)

У МВД России по г. Тольятти:

Группа по ИАЗ о тдел а полиции по Автозаводскому район у 1 :

ул. Дзержинского, 15; кабинет № 110; телефон: 93-61-33.

Группа по ИАЗ о тдел а полиции по Автозаводскому район у 2 :

ул. Автостроителей, 55; кабинет № 213; телефон: 93-46-25.

Группа по ИАЗ отдела полиции по Комсомольск ому район у :

ул. Коммунистическая, 120; кабинет № 1; телефон: 93-47-22.

Группа по ИАЗ отдела полиции по Центральному район у :

ул. Чапаева, 64 «А»; кабинет № 111; телефон: 93-49-19.

Отделение по ИАЗ У МВД России по г. Тольятти :

ул. Л.Толстого, 38; кабинет № 300; телефоны: 93-62-34, 93-62-35