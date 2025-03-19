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В Тольятти построят производство генераторов для Lada

19 марта 2025 15:49
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Более 560 миллионов рублей предоставит федеральный Фонд развития промышленности на создание производства автомобильных генераторов для Lada.

Более 560 миллионов рублей предоставит федеральный Фонд развития промышленности на создание производства автомобильных генераторов для Lada. Производство разместится в Тольятти. Средства пойдут на создание в Тольятти производства автомобильных генераторов для Lada Vesta, Granta и Largus.

Инициатором строительства нового автокомпонентного завода выступает российская компания «Автоприбор Искра». Общие инвестиции в проект превысят 760 млн рублей.

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания благоприятного климата для ведения бизнеса в Самарской области. «Наша задача, как команды экономического блока региона, помогать предприятиям, обеспечивать бесперебойность работы, создавать комфортные условия для бизнеса», - ранее отмечал губернатор. По его словам, в 2024 году АвтоВАЗ выпустил 525 тыс. автомобилей и сегодня команда региона работает над укреплением позиций автопрома.

«Создание еще одного современного, высокотехнологичного производства - это рабочие места для жителей Тольятти с достойной оплатой и комфортными условиями труда, налоги на развитие социальной сферы, локализация производства и еще один шаг к технологической независимости нашей страны», - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На средства займа компания приобретет и запустит сборочные линии для производства роторов, статоров, линии финальной сборки генераторов, а также оборудование для тестирования и контроля качества продукции.

«Заем ФРП позволит создать самое современное в России производство генераторов с точки зрения автоматизации процессов. Это обеспечит высокий уровень точности и качества сборки, соответственно, и высокий уровень надежности отечественного генератора. Мы сможем создать высокотехнологичные рабочие места и на этой базе продолжим работу по последующей локализации 6-фазных генераторов с повышенной удельной мощностью до 78%», – прокомментировал исполнительный директор «НПК Автоприбор Искра» Илья Рябинин.

Он также подчеркнул, что впервые для локального производства в генераторе будут применены диоды с улучшенными характеристиками, щеточный узел с высокой износостойкостью и шкив с обгонной муфтой. Такие технологические решения позволят конкурировать с самыми современными импортными изделиями.

После выхода на полную мощность «НПК Автоприбор Искра» намерена поставлять «АВТОВАЗу» до 480 тыс. генераторов в год, из которых 190 тыс. предназначены для сборки Lada Vesta, 154 тыс. – для Granta и 136 тыс. – для Largus. При этом мощности нового производства позволят выпускать 500 тыс. изделий ежегодно.

Новое изделие уже прошло необходимые испытания, в том числе на площадке «АвтоВАЗа». Генератор соответствует всем требованиям автопроизводителя, а также демонстрирует высокие рабочие характеристики, обеспечивая гарантийный срок эксплуатации в 100 тыс. км пробега при общем сроке службы в 360 тыс. км. При производстве генераторов будут использоваться инновационные конструкторские и технологические решения, а также современные износостойкие материалы.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Тольятти

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