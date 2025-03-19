В Тольятти построят производство генераторов для Lada

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Более 560 миллионов рублей предоставит федеральный Фонд развития промышленности на создание производства автомобильных генераторов для Lada. Производство разместится в Тольятти. Средства пойдут на создание в Тольятти производства автомобильных генераторов для Lada Vesta, Granta и Largus.

Инициатором строительства нового автокомпонентного завода выступает российская компания «Автоприбор Искра». Общие инвестиции в проект превысят 760 млн рублей.

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания благоприятного климата для ведения бизнеса в Самарской области. «Наша задача, как команды экономического блока региона, помогать предприятиям, обеспечивать бесперебойность работы, создавать комфортные условия для бизнеса», - ранее отмечал губернатор. По его словам, в 2024 году АвтоВАЗ выпустил 525 тыс. автомобилей и сегодня команда региона работает над укреплением позиций автопрома.

«Создание еще одного современного, высокотехнологичного производства - это рабочие места для жителей Тольятти с достойной оплатой и комфортными условиями труда, налоги на развитие социальной сферы, локализация производства и еще один шаг к технологической независимости нашей страны», - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На средства займа компания приобретет и запустит сборочные линии для производства роторов, статоров, линии финальной сборки генераторов, а также оборудование для тестирования и контроля качества продукции.

«Заем ФРП позволит создать самое современное в России производство генераторов с точки зрения автоматизации процессов. Это обеспечит высокий уровень точности и качества сборки, соответственно, и высокий уровень надежности отечественного генератора. Мы сможем создать высокотехнологичные рабочие места и на этой базе продолжим работу по последующей локализации 6-фазных генераторов с повышенной удельной мощностью до 78%», – прокомментировал исполнительный директор «НПК Автоприбор Искра» Илья Рябинин.

Он также подчеркнул, что впервые для локального производства в генераторе будут применены диоды с улучшенными характеристиками, щеточный узел с высокой износостойкостью и шкив с обгонной муфтой. Такие технологические решения позволят конкурировать с самыми современными импортными изделиями.

После выхода на полную мощность «НПК Автоприбор Искра» намерена поставлять «АВТОВАЗу» до 480 тыс. генераторов в год, из которых 190 тыс. предназначены для сборки Lada Vesta, 154 тыс. – для Granta и 136 тыс. – для Largus. При этом мощности нового производства позволят выпускать 500 тыс. изделий ежегодно.

Новое изделие уже прошло необходимые испытания, в том числе на площадке «АвтоВАЗа». Генератор соответствует всем требованиям автопроизводителя, а также демонстрирует высокие рабочие характеристики, обеспечивая гарантийный срок эксплуатации в 100 тыс. км пробега при общем сроке службы в 360 тыс. км. При производстве генераторов будут использоваться инновационные конструкторские и технологические решения, а также современные износостойкие материалы.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области