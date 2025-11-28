В Тольятти открыто движение по обновленному путепроводу на улице Революционной над Ленинским проспектом

В Автозаводском районе Тольятти открыто движение по обновленному путепроводу на улице Революционной над Ленинским проспектом. Капитальный ремонт сложного дорожного сооружения 1960-х годов постройки завершили на два месяца раньше установленного госконтрактом срока.

Средства на капремонт искусственного сооружения в размере 146 млн рублей были выделены городу Тольятти из бюджета Самарской области, а общая сумма областного финансирования дорожного ремонта в столице автопрома в 2025 году составила более 1,8 млрд рублей.

«Отремонтированный путепровод - важнейший элемент дорожного каркаса Тольятти, который входит в схему движения 12 маршрутов пассажирского транспорта. Итогом ремонта стало не только восстановление его эксплуатационных характеристик, но и создание более комфортных и безопасных условий для водителей и пешеходов», — отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Всего в Тольятти отремонтировано 16 городских дорог общей протяженностью более 20 км. Из них шесть автодорог местного значения протяженностью 9,6 км приведены в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», реализацию которого инициировал Президент России Владимир Путин в целях комплексного повышения качества дорожной сети в городских агломерациях.

Кроме того, в 2025 году стартовал капитальный ремонт одной из ключевых дорог города — Обводного шоссе. Работы начались в августе 2025 года и завершатся в 2027 году. После завершения ремонта помимо нового дорожного полотна здесь появятся ливневая канализация, обновленный мост через оросительный канал, тротуары и освещение.

Фото: департамент информационной политики СО