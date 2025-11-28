В Тольятти открыто движение по обновленному путепроводу на улице Революционной над Ленинским проспектом

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
В Тунисе проходил открытый чемпионат Африки по легкой атлетике среди мастеров. На старты вышли спортсмены в возрасте старше 40 лет из разных стран мира.
Тольяттинка Ольга Гурциева - победитель открытого чемпионата Африки в категории «мастерс»
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
В список внешних рынков региона вошли новые направления — Марокко, Италия, Южная Корея, США, Йемен, Вьетнам, Испания и Япония.
География экспортных поставок продукции АПК Самарской области расширилась
Дополнительные рейсы появятся на самых популярных маршрутах, например,: в Москву из Уфы, Ульяновска и Самары. Также дополнительные рейсы назначены в сообщении между Самарой и Адлером.
Более 50 дополнительных рейсов будет назначено в период новогодних праздников на КбшЖД
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Тольятти открыто движение по обновленному путепроводу на улице Революционной над Ленинским проспектом

181
Капитальный ремонт сложного дорожного сооружения 1960-х годов постройки завершили на два месяца раньше установленного госконтрактом срока.

В Автозаводском районе Тольятти открыто движение по обновленному путепроводу на улице Революционной над Ленинским проспектом. Капитальный ремонт сложного дорожного сооружения 1960-х годов постройки завершили на два месяца раньше установленного госконтрактом срока.

Средства на капремонт искусственного сооружения в размере 146 млн рублей были выделены городу Тольятти из бюджета Самарской области, а общая сумма областного финансирования дорожного ремонта в столице автопрома в 2025 году составила более 1,8 млрд рублей.

«Отремонтированный путепровод - важнейший элемент дорожного каркаса Тольятти, который входит в схему движения 12 маршрутов пассажирского транспорта. Итогом ремонта стало не только восстановление его эксплуатационных характеристик, но и создание более комфортных и безопасных условий для водителей и пешеходов», — отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Всего в Тольятти отремонтировано 16 городских дорог общей протяженностью более 20 км. Из них шесть автодорог местного значения протяженностью 9,6 км приведены в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», реализацию которого инициировал Президент России Владимир Путин в целях комплексного повышения качества дорожной сети в городских агломерациях. 

Кроме того, в 2025 году стартовал капитальный ремонт одной из ключевых дорог города — Обводного шоссе. Работы начались в августе 2025 года и  завершатся в 2027 году. После завершения ремонта помимо нового дорожного полотна здесь появятся ливневая канализация, обновленный мост через оросительный канал, тротуары и освещение.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Тольятти

