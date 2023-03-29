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В Тольятти определились с названием крупнейшей школы региона

29 марта 2023 11:26
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В Тольятти определились с названием крупнейшей школы региона

Подведены итоги голосования за лучшее название Образовательного Центра Тольятти, который обещает стать крупнейшей современной школой в регионе. Конкурс ранее был объявлен по инициативе общественного совета 20-го квартала и поддержан администрацией Тольятти и территориальным управлением министерства образования Самарской области. Общий подсчет голосов показал, что из шести предложенных вариантов горожане отдали предпочтение названию «Галактика».

Именно такой вариант - МБУ "Образовательный Центр "Галактика" - будет отправлен на согласование в органы местной и региональной власти, информирует пресс-центр горадминистрации.

Напомним, школа в 20 квартале строится в рамках национального проекта «Образование». Образовательный центр примет учеников 1 сентября текущего года, пишет TLTgorod 

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