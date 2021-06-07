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В Тольятти опечатали павильон, торгующий шаурмой

7 июня 2021 09:41
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В Тольятти опечатали павильон, торгующий шаурмой

В тольяттинском павильоне повар-иностранец продавал шаурму без соответствующего разрешения. Судебные приставы опечатали торговый павильон на 14 суток.

В г. Тольятти в одном из павильонов по изготовлению и продаже шаурмы поваром  работал гражданин соседнего государства. В рамках судебного разбирательства установлено, что хозяин павильона поручил повару-иностранцу не только приготовление, но и продажу шаурмы. Мужчина, имеющий патент на  работу «поваром», исполнял не только свои прямые обязанности, но и осуществлял продажу, что является нарушением действующего законодательства.

Суд признал хозяина павильона виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ «Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности» и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 14 дней.

На основании поступившего постановления суда судебным приставом-исполнителем  отделения судебных приставов Центрального района г. Тольятти возбуждено исполнительное производство. По месту совершения исполнительных действий осуществлен выход. Павильон, в котором осуществляли продажу шаурмы, опечатан. Деятельность приостановлена сроком на 14 суток.

 

Теги: опечатывание судебные приставы

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