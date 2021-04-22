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В Тольятти обновляется все больше дворов и общественных пространств. Здесь, как и на всей территории Самарской области, успешно реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров всегда требует от местных властей учитывать мнение жителей при решении вопросов благоустройства. «Обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо с учетом мнения граждан. Следуя такой стратегии, мы стараемся привлечь к этой работе как можно больше людей, учитываем их советы и пожелания», - говорит Глава региона.

В 2020 году в Тольятти благодаря слаженным действиям и активности жителей преобразилась набережная Комсомольского района. Это знаковое место для всех тольяттинцев, которые называют эту территорию «маленький Петербург». Также в историческом центре похорошел сквер по улице Жилина. Здесь находятся социально-значимые объекты - театр кукол, городской совет ветеранов, музыкальная школа, неподалеку учебные учреждения, городской музейный комплекс «Наследие». Другой вид приобрела пешеходная и велосипедная дорожка, которая протянулась по улицам Матросова и Громовой. Теперь тут есть спортплощадка, беседка и другие малые архитектурные сооружения, уложена брусчатка. Всего за год в городе завершены работы на 13 дворовых и 6 общественных территориях, на это было выделено более 164 миллионов рублей.

В этом году в планах облагородить бульвар Буденного (1-й этап), аллею Молодежного бульвара (1-й этап) и бульвар Островского (1-й этап), также обновятся 27 городских дворов.

У тольяттинцев есть возможность продолжить преобразование города. Уже 26 апреля начнется голосование по выбору общественных территорий, которые горожанам хотелось бы изменить к лучшему в 2022 году. Выразить свое мнение о том, какие территории должны быть благоустроены в первую очередь, можно на сайте 63.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 30 мая 2021 года.