В Тольятти до 1 августа ограничат движение на участке бульвара Ленина

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Об этом сообщили в администрации Автограда.

Специалисты будут ремонтировать сети горячего водоснабжения на проезжей части на трех участках бульвара Ленина в 71-м квартале. На это время ограничат движение транспорта:



- с 1-го по 20 июля - закроют проезд в районе дома № 20 по ул. Баныкина;

- с 11 по 29 июля ограничат движение в районе дома № 13 по ул. Ленина;

- с 25 июля по 1 августа будут проводить земляные работы на проезжей части у дома № 9 по ул. Ленина.



Водителей просят заранее продумать пути объезда, пишет Сова.



