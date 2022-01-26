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В Тольятти для арендаторов земельных участков создают равные условия

26 января 2022 12:59
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В Тольятти для арендаторов земельных участков создают равные условия

В начале декабря 2021 года депутаты Думы г.о. Тольятти поддержали инициативу городской администрации и установили единые коэффициенты и проценты от кадастровой стоимости земли, которые применяются при расчете размера арендной платы за земельные участки, государственная стоимость на которые не разграничена.

В основу принятого депутатами решения в соответствии с требованиями действующего законодательства легла независимая оценка, исходя из которой, были определены экономически обоснованные «арендные» коэффициенты. При расчете экономически обоснованных коэффициентов учитывалась доходность земельных участков, их категория и виды разрешенного использования. Также в основу расчета легли нормы государственного регулирования тарифов на товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на таких земельных участках. Учтены и субсидии, предоставляемые организациям, осуществляющим деятельность на арендованных земельных участках. Принятое Думой г.о. Тольятти решение, по оценкам финансистов городской администрации, позволяет дополнительно привлечь в муниципальный бюджет до 130 млн рублей в год. 

В соответствии с действующим законодательством, экономически обоснованные коэффициенты, разработанные на основе независимой оценки, должны применяться и при определении размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Данное требование следует, в частности, из п. 1 ст. 39.7 Земельного кодекса РФ, где сказано, что размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, определяется в соответствии с основными принципами определения арендной платы, установленными Правительством РФ. В этой связи прокуратурой города подготовлено и направлено в Центральный районный суд г. Тольятти административное исковое заявление о признании недействующим вследствие несоответствия действующему законодательству Положения «О порядке определения размера арендной платы за землю в городе Тольятти», утвержденного постановлением мэра г. Тольятти от 23.07.2004 №94-1/п. 

Для того чтобы удовлетворить требование надзорного ведомства и навести порядок в сфере правоотношений между городом и арендаторами муниципальной земли, администрацией г.о. Тольятти подготовлены экономически обоснованные коэффициенты и для данного вида арендуемых земельных участков. Проект решения «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, используемые для целей не связанных со строительством, находящиеся на территории городского округа Тольятти и предоставленные в аренду без торгов» направлен в Думу г.о. Тольятти в конце 2021 года. Принятие депутатами данного документа позволит установить единый подход в части применения коэффициентов вида использования и процента от кадастровой стоимости земли, используемых при определении размера арендной платы за земельные участки, находящихся в муниципальной собственности. Кроме того, новый порядок устранит существующую в Тольятти разницу в условиях аренды земельных участков различной принадлежности. Так, например, размер арендной платы за земельный участок, используемый для одного и того же вида деятельности, в настоящее время может отличаться в разы, в зависимости от его принадлежности к землям, государственная собственность на которые не разграничена, либо к землям, находящимся в собственности городского округа. 

 

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