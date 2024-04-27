Тольяттинцев приглашают на городскую ярмарку вакансий

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Приглашаем жителей Тольятти на городскую ярмарку вакансий, которая состоится 17 мая 2024 года с 10:00 до 14:00 по адресу: г. Тольятти, бульвар Ленина, д. 1, ДК «Тольятти»

Более 40 работодателей представят свои вакансии.

Мастер-классы от специалистов центра занятости помогут вам улучшить навыки поиска работы и составления резюме.

Консультации специалистов центра занятости по вопросам трудоустройства и профессионального обучения от центра занятости.

Дополнительная информация:

Дата и время проведения: 17 мая 2024 года, с 10:00 до 14:00

Место проведения: г. Тольятти, бульвар Ленина, д. 1, ДК «Тольятти».

* Вход свободный.