В парке уложено порядка 740 квадратных метров тротуарной плитки, высажены ель, спирея, липа, рябина, сирень, дерен, кизильник, установлены лавки и урны. 
В Самаре завершается первый этап благоустройства парка имени Щорса
Компания, основанная в 2016 году, специализируется на серийном переоборудовании автомобилей для работы на природном газе. 
«АТС Авто» - резидент «Жигулёвской долины» успешно развивает выпуск экотранспорта
Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций. 
Тольяттинец, надеясь подзаработать, отдал мошенникам 1 400 000 рублей
Лидером по количеству стала Самарская область: из региона поступило 3 416 анкет из 33 городов и районов.
В регионе завершился приём заявок в  волонтёрский корпус форума «Россия — спортивная держава»
Определят победителя Всероссийского конкурса.
В Самаре пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Второй старт»
Кресло оснащено функциями подъема и опускания для удобной транспортировки человека на поверхности разной высоты.
Тольяттинский завод планирует запустить серийное производство инвалидных кресел собственной разработки
Приуроченной к празднованию Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с РФ.
«Спасибо, что #МыВместе»: молодежный совет самарского Росреестра организовал мероприятие в рамках Всероссийской акции
Несмотря на похолодание, гастрономический праздник прошел с размахом, а точка посткроссинга привлекла сотни посетителей.
С площадки гастрофестиваля «Самара со вкусом» его гости отправили 250 открыток
Тольяттинский завод планирует запустить серийное производство инвалидных кресел собственной разработки

29 сентября 2025 15:07
97
Кресло оснащено функциями подъема и опускания для удобной транспортировки человека на поверхности разной высоты.

Тольяттинский завод «ДСК-Штамп» (входит в «ДСК Групп») прорабатывает возможность организации серийного выпуска инвалидных кресел собственной разработки. Решение о переводе социально значимого проекта на поток следует после успешного создания и испытания первого рабочего образца, изготовленного по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Во время посещения Обители Милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского глава региона  узнал о сложностях с приобретением импортных кресел и отсутствии достойных российских аналогов. По поручению губернатора министерство промышленности и торговли Самарской области нашло завод, который согласился изготовить кресло с необходимыми параметрами. Исполнителем было выбрано АО «ДСК-Штамп».

Спустя 9 месяцев специалисты завода не просто скопировали зарубежный образец, а создали усовершенствованную конструкцию. Первый прототип был передан в Обитель Милосердия для тестирования.

«Раньше мы не могли пересаживать людей без усилий. В новом кресле ручка опускается, что облегчает пересадку, а спинка откладывается практически горизонтально — это незаменимая функция», — отметила заместитель главной сестры Светлана Биктяшева.

Кресло оснащено функциями подъема и опускания для удобной транспортировки человека на поверхности разной высоты. «Спинка раскладывается почти полностью — до угла 160 градусов, обеспечивая лежачее положение. Также по просьбе заказчика мы сохранили колесную базу от импортного образца, что повысило удобство и мобильность кресла», - говорит  исполнительный директор завода «ДСК-Штамп» Денис Кулько.
 

«В этом проекте речь идет не просто об импортозамещении, а о значительном улучшении характеристик и функционала кресла. Учитывая пожелания сестер Обители, завод не ограничился копированием, а разработал высококачественный продукт с расширенными возможностями», — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Успешный опыт создания опытного образца и положительные отзывы пользователей позволили предприятию выйти на новый этап – серийному производству инвалидных кресел. Сейчас «ДСК-Штамп» проводит технико-экономическое обоснование проекта, рассчитывая необходимый объем инвестиций и сроки его окупаемости. Это позволит обеспечить доступными и комфортными креслами российского производства нуждающихся по всей стране.

 

 

Фото:   Департамент информационной политики СО

